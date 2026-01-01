Implementeer OpenProject met één-klik-installatie.
Open-source projectmanagementplatform met taakregistratie, Gantt-planning, Agile-borden en tijdregistratie in één zelfgehoste applicatie.
Kies een VPS-plan voor OpenProject
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OpenProject kunt bouwen
OpenProject is een open-source projectmanagementplatform dat teams een zelf gehost alternatief biedt voor Jira, Asana en Basecamp. Het omvat de volledige projectlevenscyclus — van taak- en bugtracking tot Gantt-tijdlijnplanning, Agile-borden (Scrum en Kanban) en ingebouwde tijdregistratie — in één enkele applicatie. In tegenstelling tot SaaS-tools houdt zelfhosting alle projectgegevens, tijdlijnen en teamcommunicatie binnen je eigen infrastructuur.
Teams in softwareontwikkeling, engineering, overheids- en bouworganisaties gebruiken OpenProject om complexe, multi-teamprojecten met strikte vereisten voor gegevenssoevereiniteit te beheren. Deze template implementeert OpenProject met specifieke web-, achtergrondworker- en PostgreSQL-services volgens de aanbevolen productiearchitectuur.
Belangrijkste kenmerken van OpenProject
Werkpakkettracering
Maak en beheer taken, bugs, user stories en mijlpalen met uitgebreide metadata, hiërarchieën en relaties tussen items.
Gantt tijdlijnplanning
Plan werkzaamheden in de tijd met interactieve Gantt-diagrammen, afhankelijkheden en mijlpaalregistratie voor meerfasenprojecten.
Agile borden
Beheer Scrum-sprints of Kanban-workflows met drag-and-drop-borden, backlogbeheer en snelheidsregistratie.
Tijd- en kostenregistratie
Registreer tijd voor werkpakketten, stel budgetten in en genereer kostenrapporten om projecten op schema en binnen budget te houden.
GitHub & GitLab-integratie
Koppel pullverzoeken en commits direct aan werkpakketten, waardoor ontwikkelaars en projectmanagers een uniform overzicht van de voortgang krijgen.
Waarom OpenProject op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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