Implementeer Firefox met één-klik-installatie.
Zelfgehoste Firefox browser toegankelijk vanaf elk apparaat via een webinterface, met persistente bladwijzers, extensies en instellingen.
Kies een VPS-plan voor Firefox
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Firefox kunt bouwen
Firefox in Docker draait een volledig uitgeruste browser op je VPS en streamt deze naar elke moderne webbrowser via een webgebaseerde GUI. Dit geeft je een geïsoleerde browseromgeving die je lokale apparaten beschermt, je thuis-IP-adres maskeert en je in staat stelt een consistent browserprofiel te behouden — compleet met bladwijzers, wachtwoorden en extensies — dat overal ter wereld toegankelijk is.
Firefox zelf hosten op je VPS betekent dat je browsersessies nooit worden verwerkt via een commerciële remote-desktop service, waardoor beveiligingsonderzoekers, privacybewuste gebruikers en externe teams een privé, altijd beschikbare browser onder hun eigen controle hebben.
Belangrijkste kenmerken van Firefox
Geïsoleerde browse-omgeving
Surf vanaf het VPS IP-adres in plaats van je lokale verbinding, waardoor je je lokale systeem beschermt tegen webgebaseerde bedreigingen en je thuisadres maskeert.
Persistent profiel
Bladwijzers, geschiedenis, wachtwoorden en geïnstalleerde extensies overleven containerherstarts, waardoor je elke keer een consistente browserervaring hebt.
Toegang vanaf elk apparaat
Open je browsersessie in elke moderne webbrowser — geen software-installatie of VNC-client nodig op het apparaat waarmee je toegang krijgt.
Extensieondersteuning
Installeer elke Firefox-add-on, inclusief advertentieblokkers, wachtwoordmanagers en privacytools, net zoals je dat zou doen op een lokale Firefox-installatie.
Audiostreaming
Webaudio is standaard ingeschakeld, zodat je media kunt afspelen, video's kunt bekijken en webgebaseerde spraaktoepassingen kunt gebruiken via de externe sessie.
Waarom Firefox op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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