Firefox in Docker draait een volledig uitgeruste browser op je VPS en streamt deze naar elke moderne webbrowser via een webgebaseerde GUI. Dit geeft je een geïsoleerde browseromgeving die je lokale apparaten beschermt, je thuis-IP-adres maskeert en je in staat stelt een consistent browserprofiel te behouden — compleet met bladwijzers, wachtwoorden en extensies — dat overal ter wereld toegankelijk is.

Firefox zelf hosten op je VPS betekent dat je browsersessies nooit worden verwerkt via een commerciële remote-desktop service, waardoor beveiligingsonderzoekers, privacybewuste gebruikers en externe teams een privé, altijd beschikbare browser onder hun eigen controle hebben.