DokuWiki is een lichtgewicht, standaarden-compatibele wiki die alle inhoud opslaat in platte tekstbestanden in plaats van in een database. Dit bestandsgebaseerde ontwerp houdt de installatie minimaal en maakt back-ups triviaal eenvoudig — kopieer gewoon de bestanden. Ondanks zijn eenvoud biedt DokuWiki een complete bewerkingservaring, hiërarchische naamruimte-organisatie, fijne toegangscontroles en een uitgebreid plug-in-ecosysteem dat de functionaliteit kan uitbreiden zonder infrastructuurcomplexiteit toe te voegen.

DokuWiki zelf hosten op je VPS houdt je documentatie privé en volledig toegankelijk op jouw eigen voorwaarden. Er zijn geen kosten per gebruiker, geen afhankelijkheden van externe services en geen gegevens die je infrastructuur verlaten — waardoor het een betrouwbare langetermijnkeuze is voor interne wiki's, technische draaiboeken en teamkennisbanken van elke omvang.