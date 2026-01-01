Installeer DokuWiki via een één-klik-installatie.
Eenvoudig, databasevrij wikiplatform voor technische documentatie en teamkennisbanken.
Kies een VPS-plan voor DokuWiki
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met DokuWiki kunt bouwen
DokuWiki is een lichtgewicht, standaarden-compatibele wiki die alle inhoud opslaat in platte tekstbestanden in plaats van in een database. Dit bestandsgebaseerde ontwerp houdt de installatie minimaal en maakt back-ups triviaal eenvoudig — kopieer gewoon de bestanden. Ondanks zijn eenvoud biedt DokuWiki een complete bewerkingservaring, hiërarchische naamruimte-organisatie, fijne toegangscontroles en een uitgebreid plug-in-ecosysteem dat de functionaliteit kan uitbreiden zonder infrastructuurcomplexiteit toe te voegen.
DokuWiki zelf hosten op je VPS houdt je documentatie privé en volledig toegankelijk op jouw eigen voorwaarden. Er zijn geen kosten per gebruiker, geen afhankelijkheden van externe services en geen gegevens die je infrastructuur verlaten — waardoor het een betrouwbare langetermijnkeuze is voor interne wiki's, technische draaiboeken en teamkennisbanken van elke omvang.
Belangrijkste kenmerken van DokuWiki
Geen database vereist
Alle inhoud wordt opgeslagen als platte tekstbestanden, waardoor de installatie- en onderhoudsoverhead van databases, die gebruikelijk is bij andere wikiplatforms, wordt geëlimineerd.
Versiebeheer ingebouwd
Elke bewerking wordt bijgehouden met een volledige diff-weergave en een terugdraaifunctie met één klik, zodat geen enkele inhoudelijke wijziging ooit permanent verloren gaat.
Flexibele toegangscontrole
Gebruikersgroepen en machtigingen op paginaniveau laten je secties van de wiki beperken of openstellen voor precies het juiste publiek.
Rijk plug-in ecosysteem
Honderden community-plugins voegen functies toe zoals syntaxiskleuring, diagrammen, takenlijsten en integraties zonder de kerncode aan te raken.
Gemakkelijke back-ups
Omdat de inhoud uit platte bestanden bestaat, is het maken van een back-up van de hele wiki net zo eenvoudig als één map kopiëren of deze op te nemen in een bestandsgebaseerde back-upstrategie.
Waarom DokuWiki op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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