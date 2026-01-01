Installeer Technitium DNS Server met één klik installatie.
Open-source DNS-server met ingebouwde advertentieblokkering, versleutelde DNS-protocollen en een complete webbeheerconsole.
Kies een VPS-plan voor Technitium DNS Server
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Technitium DNS Server kunt bouwen
Technitium DNS-server is een volledig open-source DNS-server die zowel fungeert als een gezaghebbende naamserver voor je eigen domeinen als een recursieve resolver voor netwerkclients. Het ondersteunt DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS en DNS-over-QUIC — waardoor DNS-query's worden beschermd tegen ISP-bewaking en man-in-the-middle-onderschepping zonder dat externe resolvers nodig zijn.
Naast standaardresolutie biedt Technitium netwerkbrede advertentie- en malwareblokkering via configureerbare bloklijst-URL's, DNSSEC-validatie en zone-ondertekening, een ingebouwde DHCP-server, multi-serverclustering en op rollen gebaseerd toegangsbeheer met twee-factor-authenticatie. Zelf-hosting geeft je volledige zichtbaarheid over elke DNS-query op je netwerk zonder dat een externe provider je verkeer ziet.
Belangrijkste kenmerken van Technitium DNS Server
Netwerkbrede advertentieblokkering
Blokkeer advertenties, trackers en malwaredomeinen op elk apparaat in je netwerk met configureerbare blokkeerlijst-URL's — er is geen clientsoftware nodig op individuele apparaten.
Versleutelde DNS-protocollen
Ondersteunt DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS en DNS-over-QUIC om onderschepping te voorkomen en DNS-query's privé te houden van ISP's en netwerkafluisteraars.
Autoritatieve DNS-hosting
Host je eigen DNS-zones met DNSSEC-ondertekening met behulp van RSA, ECDSA of EdDSA — waardoor je niet langer afhankelijk bent van nameservers van derden voor je interne of publieke domeinen.
Hoge prestatieresolutie
Async IO-architectuur verwerkt meer dan 100.000 DNS-verzoeken per seconde met persistente caching, prefetching en serve-stale ondersteuning voor maximale beschikbaarheid.
Multiserver clustering
Beheer en repliceer zones over meerdere DNS-serverinstanties vanaf één webconsole voor redundantie en gedistribueerde implementaties.
Waarom Technitium DNS Server op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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