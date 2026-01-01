Technitium DNS-server is een volledig open-source DNS-server die zowel fungeert als een gezaghebbende naamserver voor je eigen domeinen als een recursieve resolver voor netwerkclients. Het ondersteunt DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS en DNS-over-QUIC — waardoor DNS-query's worden beschermd tegen ISP-bewaking en man-in-the-middle-onderschepping zonder dat externe resolvers nodig zijn.

Naast standaardresolutie biedt Technitium netwerkbrede advertentie- en malwareblokkering via configureerbare bloklijst-URL's, DNSSEC-validatie en zone-ondertekening, een ingebouwde DHCP-server, multi-serverclustering en op rollen gebaseerd toegangsbeheer met twee-factor-authenticatie. Zelf-hosting geeft je volledige zichtbaarheid over elke DNS-query op je netwerk zonder dat een externe provider je verkeer ziet.