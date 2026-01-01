Tot wel 69% korting op Technitium DNS Server

Installeer Technitium DNS Server met één klik installatie.

Open-source DNS-server met ingebouwde advertentieblokkering, versleutelde DNS-protocollen en een complete webbeheerconsole.

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KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99
7,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Technitium DNS Server kunt bouwen

Technitium DNS-server is een volledig open-source DNS-server die zowel fungeert als een gezaghebbende naamserver voor je eigen domeinen als een recursieve resolver voor netwerkclients. Het ondersteunt DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS en DNS-over-QUIC — waardoor DNS-query's worden beschermd tegen ISP-bewaking en man-in-the-middle-onderschepping zonder dat externe resolvers nodig zijn.

Naast standaardresolutie biedt Technitium netwerkbrede advertentie- en malwareblokkering via configureerbare bloklijst-URL's, DNSSEC-validatie en zone-ondertekening, een ingebouwde DHCP-server, multi-serverclustering en op rollen gebaseerd toegangsbeheer met twee-factor-authenticatie. Zelf-hosting geeft je volledige zichtbaarheid over elke DNS-query op je netwerk zonder dat een externe provider je verkeer ziet.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Technitium DNS Server

Netwerkbrede advertentieblokkering

Blokkeer advertenties, trackers en malwaredomeinen op elk apparaat in je netwerk met configureerbare blokkeerlijst-URL's — er is geen clientsoftware nodig op individuele apparaten.

Versleutelde DNS-protocollen

Ondersteunt DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS en DNS-over-QUIC om onderschepping te voorkomen en DNS-query's privé te houden van ISP's en netwerkafluisteraars.

Autoritatieve DNS-hosting

Host je eigen DNS-zones met DNSSEC-ondertekening met behulp van RSA, ECDSA of EdDSA — waardoor je niet langer afhankelijk bent van nameservers van derden voor je interne of publieke domeinen.

Hoge prestatieresolutie

Async IO-architectuur verwerkt meer dan 100.000 DNS-verzoeken per seconde met persistente caching, prefetching en serve-stale ondersteuning voor maximale beschikbaarheid.

Multiserver clustering

Beheer en repliceer zones over meerdere DNS-serverinstanties vanaf één webconsole voor redundantie en gedistribueerde implementaties.

Waarom Technitium DNS Server op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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