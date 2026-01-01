Implementeer useSend met één-klik-installatie.
Open-source e-mailverzendinfrastructuur — host je transactionele en marketinge-mailplatform zelf.
Kies een VPS-plan voor useSend
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met useSend kunt bouwen
useSend is een open-source alternatief voor Resend, SendGrid en Postmark, waarmee je je volledige e-mailverzendstack in eigen beheer hebt. Gebouwd op Next.js met AWS SES als bezorgingsbackend, biedt het een schone REST API en SMTP-gateway voor zowel transactionele als marketing-e-mails — zonder kosten per e-mail of vendor lock-in.
Door useSend zelf te hosten op je VPS heb je je verzenddomeinen, abonneelijsten en e-mailanalyses volledig onder controle. Je krijgt een uniform dashboard voor het bewaken van de leverbaarheid, het beheren van domeinen, het verwerken van bounces en webhooks, en het plannen van campagnes — allemaal vanuit infrastructuur die je zelf beheert.
Belangrijkste kenmerken van useSend
REST API en SMTP
Verzend e-mails via een ontwikkelaarsvriendelijke REST API of standaard SMTP — direct compatibel met bestaande applicaties en e-mailbibliotheken.
Leveringsanalyses
Volg bezorgde, geopende, aangeklikte en geweigerde e-mails in realtime met een ingebouwd analysedashboard.
Domeinbeheer
Voeg aangepaste verzenddomeinen toe en verifieer deze met DNS-recordbegeleiding, waarbij de e-mailreputatie gekoppeld blijft aan je eigen infrastructuur.
Ingeplande verzending
Plaats e-mails in de wachtrij voor toekomstige levering met behulp van de Schedule API, waardoor drip-campagnes en tijdzone-bewuste transactionele stromen mogelijk worden.
Webhook-gebeurtenissen
Ontvang real-time leveringsgebeurtenissen — terugstuiters, klachten, openingen en klikken — via configureerbare webhooks voor verdere verwerking.
Waarom useSend op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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