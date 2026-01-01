Tot wel 69% korting op useSend

Implementeer useSend met één-klik-installatie.

Open-source e-mailverzendinfrastructuur — host je transactionele en marketinge-mailplatform zelf.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
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KVM 2
21,99
7,99/mnd
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Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99
7,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met useSend kunt bouwen

useSend is een open-source alternatief voor Resend, SendGrid en Postmark, waarmee je je volledige e-mailverzendstack in eigen beheer hebt. Gebouwd op Next.js met AWS SES als bezorgingsbackend, biedt het een schone REST API en SMTP-gateway voor zowel transactionele als marketing-e-mails — zonder kosten per e-mail of vendor lock-in.

Door useSend zelf te hosten op je VPS heb je je verzenddomeinen, abonneelijsten en e-mailanalyses volledig onder controle. Je krijgt een uniform dashboard voor het bewaken van de leverbaarheid, het beheren van domeinen, het verwerken van bounces en webhooks, en het plannen van campagnes — allemaal vanuit infrastructuur die je zelf beheert.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van useSend

REST API en SMTP

Verzend e-mails via een ontwikkelaarsvriendelijke REST API of standaard SMTP — direct compatibel met bestaande applicaties en e-mailbibliotheken.

Leveringsanalyses

Volg bezorgde, geopende, aangeklikte en geweigerde e-mails in realtime met een ingebouwd analysedashboard.

Domeinbeheer

Voeg aangepaste verzenddomeinen toe en verifieer deze met DNS-recordbegeleiding, waarbij de e-mailreputatie gekoppeld blijft aan je eigen infrastructuur.

Ingeplande verzending

Plaats e-mails in de wachtrij voor toekomstige levering met behulp van de Schedule API, waardoor drip-campagnes en tijdzone-bewuste transactionele stromen mogelijk worden.

Webhook-gebeurtenissen

Ontvang real-time leveringsgebeurtenissen — terugstuiters, klachten, openingen en klikken — via configureerbare webhooks voor verdere verwerking.

Waarom useSend op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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30-dagen-geld-terug-garantie*

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