useSend is een open-source alternatief voor Resend, SendGrid en Postmark, waarmee je je volledige e-mailverzendstack in eigen beheer hebt. Gebouwd op Next.js met AWS SES als bezorgingsbackend, biedt het een schone REST API en SMTP-gateway voor zowel transactionele als marketing-e-mails — zonder kosten per e-mail of vendor lock-in.

Door useSend zelf te hosten op je VPS heb je je verzenddomeinen, abonneelijsten en e-mailanalyses volledig onder controle. Je krijgt een uniform dashboard voor het bewaken van de leverbaarheid, het beheren van domeinen, het verwerken van bounces en webhooks, en het plannen van campagnes — allemaal vanuit infrastructuur die je zelf beheert.