Implementeer Budibase met één-klik-installatie.
Open-source low-code platform voor het bouwen van interne bedrijfstoepassingen, beheerpanelen en geautomatiseerde workflows zonder uitgebreide codering.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Budibase kunt bouwen
Budibase is een open-source low-code platform waarmee teams interne tools, dashboards en geautomatiseerde workflows kunnen bouwen via een visuele drag-and-drop bouwer. Het maakt verbinding met PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API's en zijn eigen ingebouwde database, en zet gegevensbronnen in uren, in plaats van weken, om in functionele applicaties.
Het zelf hosten van Budibase op je eigen VPS houdt bedrijfskritieke gegevens en applicatielogica binnen je infrastructuur, en voldoet aan vereisten voor gegevenssoevereiniteit en compliance waaraan cloud-gehoste low-code tools niet kunnen voldoen. De volledige stack — applicatieservice, worker, CouchDB, Redis en MinIO — draait in één enkele implementatie zonder externe afhankelijkheden.
Belangrijkste kenmerken van Budibase
Visuele App-bouwer
Sleep en zet componenten — tabellen, formulieren, grafieken en knoppen — op een canvas om functionele bedrijfsapplicaties samen te stellen zonder frontend code te schrijven.
Meerdere gegevensverbindingen
Maak verbinding met PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API's en de ingebouwde CouchDB-database, zodat apps kunnen lezen en schrijven vanuit jouw bestaande gegevensbronnen.
Workflowautomatisering
Definieer geautomatiseerde processen met triggers, voorwaarden en acties om handmatige stappen te vervangen in goedkeuringsstromen, meldingen en gegevensbewerkingen.
Op rollen gebaseerd toegangsbeheer
Wijs rollen toe aan gebruikers op applicatieniveau, zodat elk teamlid alleen de gegevens en acties ziet die passen bij hun verantwoordelijkheden.
Aangepaste JavaScript-logica
Val terug op JavaScript wanneer visuele bindingen niet voldoende zijn, waardoor ontwikkelaars gedetailleerde controle krijgen over datatransformaties en voorwaardelijk gedrag.
Waarom Budibase op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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