Budibase is een open-source low-code platform waarmee teams interne tools, dashboards en geautomatiseerde workflows kunnen bouwen via een visuele drag-and-drop bouwer. Het maakt verbinding met PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API's en zijn eigen ingebouwde database, en zet gegevensbronnen in uren, in plaats van weken, om in functionele applicaties.

Het zelf hosten van Budibase op je eigen VPS houdt bedrijfskritieke gegevens en applicatielogica binnen je infrastructuur, en voldoet aan vereisten voor gegevenssoevereiniteit en compliance waaraan cloud-gehoste low-code tools niet kunnen voldoen. De volledige stack — applicatieservice, worker, CouchDB, Redis en MinIO — draait in één enkele implementatie zonder externe afhankelijkheden.