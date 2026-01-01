Implementeer PinePods met één klik installatie.
Zelfgehoste podcastmanager voor meerdere gebruikers met synchronisatie tussen apparaten, PodcastIndex-zoekfunctie en native mobiele apps.
Kies een VPS-plan voor PinePods
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met PinePods kunt bouwen
PinePods is een open-source podcastmanager gebouwd voor huishoudens, teams en individuele luisteraars die hun luistergeschiedenis buiten servers van derden willen houden. Het combineert een verfijnde webinterface met native Android-, iOS- en desktopclients, zodat elk apparaat gesynchroniseerd blijft zonder afhankelijk te zijn van commerciële podcastplatforms.
Wat PinePods onderscheidt, is het eersteklas multi-gebruikersmodel gecombineerd met ingebouwde gpodder API-ondersteuning en PodcastIndex-integratie. Elk lid krijgt onafhankelijke abonnementen, wachtrij en afspeelgeschiedenis terwijl ze één backend delen. Door de server op je eigen VPS te hosten, blijven je abonnementslijst, luistergewoonten en gedownloade afleveringen volledig privé en vrij van reclametrackers.
Belangrijkste kenmerken van PinePods
Multi-userrekeningen
Elk lid heeft onafhankelijke abonnementen, wachtrijen en luistergeschiedenis, ondersteund door een gedeelde server — ideaal voor gezinnen of gedeelde huishoudens.
Apparaatsynchronisatie
Afspeelpositie, wachtrij en abonnementen synchroniseren in realtime tussen web-, Android-, iOS- en desktopclients via de ingebouwde gpodder API.
PodcastIndex zoeken
Ontdek nieuwe shows via de openbare PodcastIndex-catalogus of iTunes-zoekfunctie zonder zoekopdrachten te versturen naar advertentie-ondersteunde directory's.
Afleveringdownloads
Download afleveringen naar de server voor offline luisteren, archivering en bescherming tegen het verdwijnen van shows uit openbare feeds.
YouTube-kanalen
Abonneer je op YouTube-kanalen alsof het podcasts zijn, met audio-extractie zodat je kunt luisteren op dezelfde manier als je doet naar reguliere shows.
OPML-import en -back-up
Verplaats je bestaande podcastabonnementen via OPML, plan automatische back-ups in en exporteer alles wanneer je het nodig hebt.
Waarom PinePods op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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