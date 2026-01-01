PinePods is een open-source podcastmanager gebouwd voor huishoudens, teams en individuele luisteraars die hun luistergeschiedenis buiten servers van derden willen houden. Het combineert een verfijnde webinterface met native Android-, iOS- en desktopclients, zodat elk apparaat gesynchroniseerd blijft zonder afhankelijk te zijn van commerciële podcastplatforms.

Wat PinePods onderscheidt, is het eersteklas multi-gebruikersmodel gecombineerd met ingebouwde gpodder API-ondersteuning en PodcastIndex-integratie. Elk lid krijgt onafhankelijke abonnementen, wachtrij en afspeelgeschiedenis terwijl ze één backend delen. Door de server op je eigen VPS te hosten, blijven je abonnementslijst, luistergewoonten en gedownloade afleveringen volledig privé en vrij van reclametrackers.