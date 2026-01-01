Tot wel 69% korting op Wiki.js

Implementeer Wiki.js in een één-klik-installatie.

Modern open-source wikiplatform met WYSIWYG-bewerking, fulltext-zoekfunctie, versiebeheer en ondersteuning voor multi-authenticatie.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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30-dagen-geld-terug-garantie
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2 vCPU cores
8 GB RAM
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8 TB bandbreedte
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KVM 4
35,99
10,99/mnd
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Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
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16 GB RAM
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16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
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400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99
7,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Wiki.js kunt bouwen

Wiki.js is een modern, zelfgehost wiki-platform, gebouwd op Node.js en ondersteund door PostgreSQL. Het biedt een visuele WYSIWYG-editor naast Markdown-ondersteuning, een full-text zoekfunctie, versiegeschiedenis voor elke pagina en gedetailleerde toegangscontrolebeleidsregels — waardoor het geschikt is voor zowel persoonlijke kennisbanken als bedrijfsdocumentatie.

Wiki.js zelf hosten op een VPS houdt documentatie privé en toegankelijk zonder een SaaS-abonnement. Het integreert met LDAP, OAuth, SAML en tientallen externe authenticatieproviders, ondersteunt meer dan 40 interfacestalen en biedt module-gebaseerde opslagbackends, waaronder Git en cloud objectopslag.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Wiki.js

Uitgebreide bewerkingsopties

Schrijf met een visuele WYSIWYG-editor, platte Markdown of een AsciiDoc-editor, afhankelijk van je voorkeur en vaardigheidsniveau.

Fulltext zoeken

Vind direct alle inhoud op alle wikipagina's met snelle, nauwkeurige full-text indexering, aangedreven door de PostgreSQL-backend.

Versiegeschiedenis

Elke paginabewerking wordt gearchiveerd, waardoor je wijzigingen in de loop van de tijd kunt vergelijken en elke vorige versie van de inhoud kunt herstellen.

Toegangscontrole

Definieer gedetailleerde lees- en schrijfrechten per pagina, groep of sectie om te bepalen wie elk deel van de wiki kan bekijken of bewerken.

Multi-auth-integratie

Maak verbinding met LDAP, OAuth 2.0, SAML of een van de tientallen sociale inlogproviders voor gecentraliseerde gebruikersauthenticatie.

Waarom Wiki.js op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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30-dagen-geld-terug-garantie*

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