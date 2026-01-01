Wiki.js is een modern, zelfgehost wiki-platform, gebouwd op Node.js en ondersteund door PostgreSQL. Het biedt een visuele WYSIWYG-editor naast Markdown-ondersteuning, een full-text zoekfunctie, versiegeschiedenis voor elke pagina en gedetailleerde toegangscontrolebeleidsregels — waardoor het geschikt is voor zowel persoonlijke kennisbanken als bedrijfsdocumentatie.

Wiki.js zelf hosten op een VPS houdt documentatie privé en toegankelijk zonder een SaaS-abonnement. Het integreert met LDAP, OAuth, SAML en tientallen externe authenticatieproviders, ondersteunt meer dan 40 interfacestalen en biedt module-gebaseerde opslagbackends, waaronder Git en cloud objectopslag.