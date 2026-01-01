Implementeer Wiki.js in een één-klik-installatie.
Modern open-source wikiplatform met WYSIWYG-bewerking, fulltext-zoekfunctie, versiebeheer en ondersteuning voor multi-authenticatie.
Kies een VPS-plan voor Wiki.js
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Wiki.js kunt bouwen
Wiki.js is een modern, zelfgehost wiki-platform, gebouwd op Node.js en ondersteund door PostgreSQL. Het biedt een visuele WYSIWYG-editor naast Markdown-ondersteuning, een full-text zoekfunctie, versiegeschiedenis voor elke pagina en gedetailleerde toegangscontrolebeleidsregels — waardoor het geschikt is voor zowel persoonlijke kennisbanken als bedrijfsdocumentatie.
Wiki.js zelf hosten op een VPS houdt documentatie privé en toegankelijk zonder een SaaS-abonnement. Het integreert met LDAP, OAuth, SAML en tientallen externe authenticatieproviders, ondersteunt meer dan 40 interfacestalen en biedt module-gebaseerde opslagbackends, waaronder Git en cloud objectopslag.
Belangrijkste kenmerken van Wiki.js
Uitgebreide bewerkingsopties
Schrijf met een visuele WYSIWYG-editor, platte Markdown of een AsciiDoc-editor, afhankelijk van je voorkeur en vaardigheidsniveau.
Fulltext zoeken
Vind direct alle inhoud op alle wikipagina's met snelle, nauwkeurige full-text indexering, aangedreven door de PostgreSQL-backend.
Versiegeschiedenis
Elke paginabewerking wordt gearchiveerd, waardoor je wijzigingen in de loop van de tijd kunt vergelijken en elke vorige versie van de inhoud kunt herstellen.
Toegangscontrole
Definieer gedetailleerde lees- en schrijfrechten per pagina, groep of sectie om te bepalen wie elk deel van de wiki kan bekijken of bewerken.
Multi-auth-integratie
Maak verbinding met LDAP, OAuth 2.0, SAML of een van de tientallen sociale inlogproviders voor gecentraliseerde gebruikersauthenticatie.
Waarom Wiki.js op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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