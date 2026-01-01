Implementeer Logseq met een één-klik-installatie.
Zelfgehoste privacy-gerichte kennisbank en outliner aangeboden als een snelle statische web-app, met notities opgeslagen in je door de browser beheerde lokale map.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Logseq kunt bouwen
Logseq is een privacy-gericht open-source platform voor kennisbeheer en outlining — met blokgebaseerde notities, bidirectionele links, dagelijkse dagboeken, notitierelaties in grafiekstijl en een doorzoekbare kennisbank, allemaal geschreven in Markdown- of Org-mode-bestanden op schijf. De Logseq Web App is een statische SPA die volledig in je browser draait; deze template host het zelf, zodat de JavaScript die je notities aandrijft afkomstig is van infrastructuur die jij beheert, in plaats van een derde partij.
Notities worden lokaal in je browser opgeslagen via de File System Access API, wat betekent dat de gegevens nooit de server raken die de SPA host — perfect voor "Ik vertrouw mijn eigen CDN"-workflows waarbij de gebruiker de Logseq UI wil, maar niet afhankelijk wil zijn van logseq.com of een cloud-synchronisatieprovider. Combineer de implementatie met de Logseq desktop-app, git-synchronisatie of iCloud/OneDrive-map-synchronisatie voor toegang tot dezelfde notitiebestanden op verschillende apparaten.
Belangrijkste kenmerken van Logseq
Blok-gebaseerde outliner
Elke regel is een versleepbaar blok met bidirectionele links, ingesloten content en verwijzingen — ideaal voor niet-lineaire denkers en PKM-workflows.
Markdown en Org-mode
Notities zijn gewone Markdown- of Org-mode-bestanden die op schijf zijn opgeslagen, zodat ze bewerkbaar blijven in elke teksteditor en een toekomstig einde van de levensduur van Logseq overleven.
Dagelijks dagboek
Dagelijkse notitiepagina's creëren een gedachtenstroomlogboek dat na verloop van tijd patronen zichtbaar maakt en moeiteloos koppelt aan thematische pagina's.
Grafiekweergave
Visualiseer de relaties tussen notities als een interactieve grafiek, waardoor het gemakkelijker wordt om verborgen verbanden te ontdekken in een groeiende kennisbank.
Zoekopdrachten en templates
Voer Datalog-query's uit op je kennisbank en maak herbruikbare sjablonen voor vergadernotities, boeken, projecten en terugkerende workflows.
Privacy-first design
De webapplicatie draait volledig client-side; notities staan in een door de browser beheerde lokale map en verlaten nooit jouw apparaat, tenzij je kiest voor git-synchronisatie of een andere synchronisatielaag.
Waarom Logseq op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
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