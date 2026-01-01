Tot wel 69% korting op Logseq

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Zelfgehoste privacy-gerichte kennisbank en outliner aangeboden als een snelle statische web-app, met notities opgeslagen in je door de browser beheerde lokale map.

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5,49/mnd
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KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
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KVM 2
21,99
7,79/mnd
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2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
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KVM 4
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10,99/mnd
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Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
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Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
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400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Logseq kunt bouwen

Logseq is een privacy-gericht open-source platform voor kennisbeheer en outlining — met blokgebaseerde notities, bidirectionele links, dagelijkse dagboeken, notitierelaties in grafiekstijl en een doorzoekbare kennisbank, allemaal geschreven in Markdown- of Org-mode-bestanden op schijf. De Logseq Web App is een statische SPA die volledig in je browser draait; deze template host het zelf, zodat de JavaScript die je notities aandrijft afkomstig is van infrastructuur die jij beheert, in plaats van een derde partij.

Notities worden lokaal in je browser opgeslagen via de File System Access API, wat betekent dat de gegevens nooit de server raken die de SPA host — perfect voor "Ik vertrouw mijn eigen CDN"-workflows waarbij de gebruiker de Logseq UI wil, maar niet afhankelijk wil zijn van logseq.com of een cloud-synchronisatieprovider. Combineer de implementatie met de Logseq desktop-app, git-synchronisatie of iCloud/OneDrive-map-synchronisatie voor toegang tot dezelfde notitiebestanden op verschillende apparaten.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Logseq

Blok-gebaseerde outliner

Elke regel is een versleepbaar blok met bidirectionele links, ingesloten content en verwijzingen — ideaal voor niet-lineaire denkers en PKM-workflows.

Markdown en Org-mode

Notities zijn gewone Markdown- of Org-mode-bestanden die op schijf zijn opgeslagen, zodat ze bewerkbaar blijven in elke teksteditor en een toekomstig einde van de levensduur van Logseq overleven.

Dagelijks dagboek

Dagelijkse notitiepagina's creëren een gedachtenstroomlogboek dat na verloop van tijd patronen zichtbaar maakt en moeiteloos koppelt aan thematische pagina's.

Grafiekweergave

Visualiseer de relaties tussen notities als een interactieve grafiek, waardoor het gemakkelijker wordt om verborgen verbanden te ontdekken in een groeiende kennisbank.

Zoekopdrachten en templates

Voer Datalog-query's uit op je kennisbank en maak herbruikbare sjablonen voor vergadernotities, boeken, projecten en terugkerende workflows.

Privacy-first design

De webapplicatie draait volledig client-side; notities staan in een door de browser beheerde lokale map en verlaten nooit jouw apparaat, tenzij je kiest voor git-synchronisatie of een andere synchronisatielaag.

Waarom Logseq op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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