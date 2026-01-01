Implementeer Pocket ID met één-klik-installatie.
Passkey-exclusieve OIDC-aanbieder die wachtwoordloze single sign-on toevoegt aan al jouw zelf-gehoste apps.
Kies een VPS-plan voor Pocket ID
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Pocket ID kunt bouwen
Pocket ID is een lichtgewicht, open source OIDC-identiteitsprovider met een fundamenteel verschil: het ondersteunt alleen passkeys voor authenticatie, helemaal zonder wachtwoordlogin. Gebruikers registreren één keer een passkey — met hun telefoon, hardware-sleutel of biometrie — en vanaf dat moment authenticeren ze zich bij elke verbonden app met een enkele beweging.
Het zelf hosten van Pocket ID op je VPS geeft je een single sign-on laag voor al je zelf gehoste services zonder een zwaar identiteitsplatform te draaien. Eén container met ingebouwde SQLite-opslag betekent dat er niets te onderhouden is — verbind je apps als OIDC-clients en elimineer wachtwoorden uit je hele zelf gehoste stack.
Belangrijkste kenmerken van Pocket ID
Alleen Passkey-authenticatie
Authenticatie gebeurt uitsluitend via WebAuthn-passkeys — geen wachtwoorden om te beheren, te lekken of te resetten in welke verbonden applicatie dan ook.
OIDC-provider
Fungeert als een standaardconforme OpenID Connect-provider, zodat elke app die OIDC ondersteunt, authenticatie kan delegeren aan Pocket ID.
Gebruikerszelfbedieningsportaal
Gebruikers beheren hun eigen passkeys, actieve sessies en geautoriseerde applicaties via een overzichtelijk zelfbedieningsdashboard.
LDAP-integratie
Maak verbinding met een bestaande LDAP of Active Directory om gebruikers te importeren in plaats van accounts handmatig te beheren in Pocket ID.
Auditlog
Volg elke aanmelding, passkey-registratie en clientautorisatiegebeurtenis met een ingebouwd doorzoekbaar auditlogboek.
Waarom Pocket ID op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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