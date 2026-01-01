Pocket ID is een lichtgewicht, open source OIDC-identiteitsprovider met een fundamenteel verschil: het ondersteunt alleen passkeys voor authenticatie, helemaal zonder wachtwoordlogin. Gebruikers registreren één keer een passkey — met hun telefoon, hardware-sleutel of biometrie — en vanaf dat moment authenticeren ze zich bij elke verbonden app met een enkele beweging.

Het zelf hosten van Pocket ID op je VPS geeft je een single sign-on laag voor al je zelf gehoste services zonder een zwaar identiteitsplatform te draaien. Eén container met ingebouwde SQLite-opslag betekent dat er niets te onderhouden is — verbind je apps als OIDC-clients en elimineer wachtwoorden uit je hele zelf gehoste stack.