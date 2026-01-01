Casibase is een open-source platform voor kennisbeheer en AI-chatbots waarmee organisaties domeinspecifieke assistenten kunnen bouwen, ondersteund door echte bedrijfsgegevens. Het combineert op embeddings gebaseerde documentinvoer met ondersteuning voor meerdere grote taalmodellen — waaronder ChatGPT, Claude, Llama 3 en DeepSeek — zodat teams hun eigen kennisbank kunnen bevragen via een chatinterface in natuurlijke taal, zonder ruwe documenten naar diensten van derden te sturen.

Door Casibase zelf te hosten op je eigen VPS blijven bedrijfseigen documenten, gespreksgeschiedenis en model-API-sleutels volledig op infrastructuur die jij beheert. De stack wordt geleverd met MySQL voor persistentie en integreert met Casdoor voor bedrijfsbrede authenticatie, waaronder GitHub, Google en aangepaste OAuth-providers.