Implementeer Casibase met één klik.
Open-source AI-kennisbank en LLM-aangedreven chatplatform voor het bouwen van domeinspecifieke assistenten.
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Wat je met Casibase kunt bouwen
Casibase is een open-source platform voor kennisbeheer en AI-chatbots waarmee organisaties domeinspecifieke assistenten kunnen bouwen, ondersteund door echte bedrijfsgegevens. Het combineert op embeddings gebaseerde documentinvoer met ondersteuning voor meerdere grote taalmodellen — waaronder ChatGPT, Claude, Llama 3 en DeepSeek — zodat teams hun eigen kennisbank kunnen bevragen via een chatinterface in natuurlijke taal, zonder ruwe documenten naar diensten van derden te sturen.
Door Casibase zelf te hosten op je eigen VPS blijven bedrijfseigen documenten, gespreksgeschiedenis en model-API-sleutels volledig op infrastructuur die jij beheert. De stack wordt geleverd met MySQL voor persistentie en integreert met Casdoor voor bedrijfsbrede authenticatie, waaronder GitHub, Google en aangepaste OAuth-providers.
Belangrijkste kenmerken van Casibase
Multi-model LLM-ondersteuning
Maak verbinding met ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek R1 en HuggingFace-modellen, zodat je providers kunt wisselen of vergelijken zonder je kennisbank opnieuw in te laden.
Op embeddings gebaseerde retrieval
Documenten worden opgedeeld en ingebed tijdens de opname, waardoor semantisch zoeken mogelijk wordt dat contextueel relevante passages naar boven haalt in plaats van trefwoordovereenkomsten.
Enterprise-authenticatie
Casdoor-integratie biedt single sign-on met GitHub, Google en zakelijke OAuth-providers, met gedetailleerde toegangscontroles voor kennisarchieven.
Meertalige interface
De web-UI biedt ondersteuning voor 12 talen, waardoor het toegankelijk is voor wereldwijd verspreide teams zonder extra lokalisatiewerk.
Toegang op afstand tot activa
Ingebouwde ondersteuning voor RDP-, VNC- en SSH-protocollen stelt je in staat om externe infrastructuur als kennisactiva te koppelen naast documenten en chatgeschiedenis.
Waarom Casibase op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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