Grafana Pyroscope is een open-source continue profilingdatabase, gebouwd om profilinggegevens van productieapplicaties op schaal op te slaan en op te vragen. In tegenstelling tot eenmalige profilers die je tijdens incidenten uitvoert, neemt Pyroscope continu profielen op van Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF en OpenTelemetry-bronnen, zodat je flamegrafieken kunt vergelijken tussen deployments, regio's of elk aangepast label.

Door Pyroscope zelf te hosten op je VPS blijven gevoelige profielgegevens (vaak met functienamen, bestandspaden en stack-traces van je code) buiten de diensten van derden, terwijl je retentie en opslag kunt afstemmen op je workload. De gebundelde single-binary modus draait de distributor-, ingester-, query- en compactor-componenten in één container met lokale bestandssysteemopslag — geen Kubernetes, objectopslag of externe afhankelijkheden vereist.