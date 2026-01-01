Implementeer Grafana Pyroscope met één-klikinstallatie.
Open-source continue profiling backend dat je helpt om CPU-, geheugen- en latentieproblemen te debuggen tot op één enkele coderegel.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Grafana Pyroscope kunt bouwen
Grafana Pyroscope is een open-source continue profilingdatabase, gebouwd om profilinggegevens van productieapplicaties op schaal op te slaan en op te vragen. In tegenstelling tot eenmalige profilers die je tijdens incidenten uitvoert, neemt Pyroscope continu profielen op van Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF en OpenTelemetry-bronnen, zodat je flamegrafieken kunt vergelijken tussen deployments, regio's of elk aangepast label.
Door Pyroscope zelf te hosten op je VPS blijven gevoelige profielgegevens (vaak met functienamen, bestandspaden en stack-traces van je code) buiten de diensten van derden, terwijl je retentie en opslag kunt afstemmen op je workload. De gebundelde single-binary modus draait de distributor-, ingester-, query- en compactor-componenten in één container met lokale bestandssysteemopslag — geen Kubernetes, objectopslag of externe afhankelijkheden vereist.
Belangrijkste kenmerken van Grafana Pyroscope
Continue Profilering
Neem 24 uur per dag profielen op van draaiende services in plaats van te wachten op een incident, zodat je twee willekeurige tijdstippen kunt vergelijken op een flame graph.
Ondersteuning voor meerdere talen
Native SDK's voor Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust en .NET, plus Grafana Alloy auto-instrumentatie en eBPF voor zero-code profilering van elke binary.
OpenTelemetry Compatibel
Accepteer profielen via het OpenTelemetry-protocol en correleer ze met bestaande traces, metrics en logs zonder je collector-pipeline te wijzigen.
Flame Graph-vergelijkingen
Vergelijk twee flame graphs naast elkaar om direct te zien welke functies achteruitgingen na een uitrol, slecht schaalden onder belasting, of verbeterden na een fix.
Labelfiltering
Filter profielen op basis van elk label — service, regio, versie, tenant of aangepaste dimensie — om de exacte workload te isoleren die een prestatieachteruitgang veroorzaakt.
Single Binaire Opslag
Draait standaard als één container met lokale bestandssysteemopslag, met optionele S3-, GCS- en Azure-backends voor wanneer je een enkele node ontgroeit.
Waarom Grafana Pyroscope op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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