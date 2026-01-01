Implementeer Eclipse Kura met één-klik-installatie.
Open-source Java/OSGi IoT edge-framework voor veldgateways met ingebouwde Modbus-, OPC-UA-, BACnet- en MQTT-connectiviteit.
Kies een VPS-plan voor Eclipse Kura
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Eclipse Kura kunt bouwen
Eclipse Kura is een op Java en OSGi gebaseerd framework dat een Linux-machine verandert in een beheerde IoT-randgateway. Het abstraheert het laag-niveau werk van het pollen van industriële protocollen, het normaliseren van payloads, het bufferen van offline data en het publiceren van telemetrie naar een cloudbroker, zodat integrators zich kunnen richten op het bedraden van activa en het schrijven van bedrijfslogica in plaats van op de infrastructuur.
Kura draaien op een VPS geeft industriële integrators, OEM's en IoT-consultants een reproduceerbare staging-omgeving voor gatewayconfiguraties voordat ze naar fysieke hardware worden verzonden. De browsergebaseerde beheerconsole toont elke draadgrafiek, driver en cloudconnector op afstand, zodat je kunt prototypen met echte PLC's en MQTT-brokers zonder speciale edge-apparaten te provisioneren.
Belangrijkste kenmerken van Eclipse Kura
Veldprotocolstuurprogramma's
Ingebouwde drivers voor Modbus TCP/RTU, OPC-UA, BACnet, S7 en CAN-bus laten je PLC's en sensoren uitlezen zonder aangepaste code te schrijven.
Visuele draadgrafiek
Breng stuurprogramma's, activa, filters en cloud-uitgevers in kaart als een visuele gegevensstroomgrafiek, direct in de browsergebaseerde beheerconsole.
Cloudconnectoren
Telemetrie publiceren naar Eclipse Hono, AWS IoT, Azure IoT Hub, of een willekeurige MQTT-broker met offline buffering en store-and-forward-levering.
OSGi-runtime
Hot-deploy ondertekende bundels en driverpakketten draadloos om het gedrag van de gateway uit te breiden zonder het framework opnieuw op te starten.
Containerorkestratie
Beheer workloadcontainers op de gateway vanuit dezelfde beheer-UI, waarbij edge-orkestratie wordt gecombineerd met traditionele Kura-datastromen.
Beheer op afstand
Configureer elke snapshot, driver en beveiligingsbeleid vanaf de webconsole, zodat een vloot van gateways vanaf één plek opnieuw kan worden geconfigureerd.
Waarom Eclipse Kura op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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