Tot wel 69% korting op Eclipse Kura

Implementeer Eclipse Kura met één-klik-installatie.

Open-source Java/OSGi IoT edge-framework voor veldgateways met ingebouwde Modbus-, OPC-UA-, BACnet- en MQTT-connectiviteit.

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5,49/mnd
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KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
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KVM 2
21,99
7,79/mnd
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Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
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KVM 4
35,99
10,99/mnd
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Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
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16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
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Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
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32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Eclipse Kura kunt bouwen

Eclipse Kura is een op Java en OSGi gebaseerd framework dat een Linux-machine verandert in een beheerde IoT-randgateway. Het abstraheert het laag-niveau werk van het pollen van industriële protocollen, het normaliseren van payloads, het bufferen van offline data en het publiceren van telemetrie naar een cloudbroker, zodat integrators zich kunnen richten op het bedraden van activa en het schrijven van bedrijfslogica in plaats van op de infrastructuur.

Kura draaien op een VPS geeft industriële integrators, OEM's en IoT-consultants een reproduceerbare staging-omgeving voor gatewayconfiguraties voordat ze naar fysieke hardware worden verzonden. De browsergebaseerde beheerconsole toont elke draadgrafiek, driver en cloudconnector op afstand, zodat je kunt prototypen met echte PLC's en MQTT-brokers zonder speciale edge-apparaten te provisioneren.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Eclipse Kura

Veldprotocolstuurprogramma's

Ingebouwde drivers voor Modbus TCP/RTU, OPC-UA, BACnet, S7 en CAN-bus laten je PLC's en sensoren uitlezen zonder aangepaste code te schrijven.

Visuele draadgrafiek

Breng stuurprogramma's, activa, filters en cloud-uitgevers in kaart als een visuele gegevensstroomgrafiek, direct in de browsergebaseerde beheerconsole.

Cloudconnectoren

Telemetrie publiceren naar Eclipse Hono, AWS IoT, Azure IoT Hub, of een willekeurige MQTT-broker met offline buffering en store-and-forward-levering.

OSGi-runtime

Hot-deploy ondertekende bundels en driverpakketten draadloos om het gedrag van de gateway uit te breiden zonder het framework opnieuw op te starten.

Containerorkestratie

Beheer workloadcontainers op de gateway vanuit dezelfde beheer-UI, waarbij edge-orkestratie wordt gecombineerd met traditionele Kura-datastromen.

Beheer op afstand

Configureer elke snapshot, driver en beveiligingsbeleid vanaf de webconsole, zodat een vloot van gateways vanaf één plek opnieuw kan worden geconfigureerd.

Waarom Eclipse Kura op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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