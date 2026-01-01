Eclipse Kura is een op Java en OSGi gebaseerd framework dat een Linux-machine verandert in een beheerde IoT-randgateway. Het abstraheert het laag-niveau werk van het pollen van industriële protocollen, het normaliseren van payloads, het bufferen van offline data en het publiceren van telemetrie naar een cloudbroker, zodat integrators zich kunnen richten op het bedraden van activa en het schrijven van bedrijfslogica in plaats van op de infrastructuur.

Kura draaien op een VPS geeft industriële integrators, OEM's en IoT-consultants een reproduceerbare staging-omgeving voor gatewayconfiguraties voordat ze naar fysieke hardware worden verzonden. De browsergebaseerde beheerconsole toont elke draadgrafiek, driver en cloudconnector op afstand, zodat je kunt prototypen met echte PLC's en MQTT-brokers zonder speciale edge-apparaten te provisioneren.