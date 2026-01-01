Implementeer Picsur met een één-klik-installatie.
Zelfgehost beeldhostingplatform met directe deelbare links, formaatconversie en vervalbeheer — geen advertenties, geen tracking.
Kies een VPS-plan voor Picsur
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Picsur kunt bouwen
Picsur is een lichtgewicht, zelfgehost afbeeldingshostingplatform ontworpen voor individuen en teams die volledige controle willen over hun infrastructuur voor het delen van afbeeldingen. Upload afbeeldingen, ontvang direct deelbare links en configureer vervaltijden — allemaal zonder afhankelijk te zijn van diensten van derden die content comprimeren, advertenties weergeven of bestanden zonder waarschuwing verwijderen.
Ondersteund door PostgreSQL voor betrouwbare metadata-opslag, ondersteunt Picsur PNG, JPEG, GIF, WebP en AVIF met automatische formaatconversie en optimalisatie. De REST API ervan maakt het eenvoudig om programmatische afbeeldingsuploads te integreren in bestaande tools en workflows op je VPS.
Belangrijkste kenmerken van Picsur
Direct deelbare links
Upload een afbeelding en ontvang direct een schone, directe link, klaar om te plakken in chats, documentatie of e-mails.
Formaatconversie
Converteert en optimaliseert automatisch afbeeldingen tussen PNG-, JPEG-, GIF-, WebP- en AVIF-formaten voor efficiënte weblevering.
Vervaldatumcontrole
Stel configureerbare vervaltijden in voor gedeelde afbeeldingen, zodat links automatisch niet meer werken na een gekozen periode voor veilig tijdelijk delen.
Multi-gebruikersbeheer
Beheerderscontroles en gebruikersaccounts laten je toegang, opslagquota en machtigingen beheren binnen een team of organisatie.
REST API
Programmatische upload- en beheer-API integreert Picsur met CI/CD-pipelines, screenshottools en andere automatiseringsworkflows.
Waarom Picsur op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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