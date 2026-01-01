Picsur is een lichtgewicht, zelfgehost afbeeldingshostingplatform ontworpen voor individuen en teams die volledige controle willen over hun infrastructuur voor het delen van afbeeldingen. Upload afbeeldingen, ontvang direct deelbare links en configureer vervaltijden — allemaal zonder afhankelijk te zijn van diensten van derden die content comprimeren, advertenties weergeven of bestanden zonder waarschuwing verwijderen.

Ondersteund door PostgreSQL voor betrouwbare metadata-opslag, ondersteunt Picsur PNG, JPEG, GIF, WebP en AVIF met automatische formaatconversie en optimalisatie. De REST API ervan maakt het eenvoudig om programmatische afbeeldingsuploads te integreren in bestaande tools en workflows op je VPS.