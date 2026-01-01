Cheshire Cat AI is een open-source framework voor het bouwen van productie-AI-agents als een microservice. In plaats van afzonderlijke bibliotheken voor geheugen, tools en conversationele vormen aan elkaar te koppelen, levert de Cat een API-first runtime met een ingebouwde Qdrant vector store, een plugin-systeem, event hooks en function calling — zodat dezelfde agent een chatbot, een interne tool of een klantgerichte assistent kan aansturen vanuit één enkele backend.

Het framework is model-agnostisch en werkt met elke LangChain-compatibele LLM en embedder, inclusief OpenAI, Anthropic, Ollama en zelfgehoste modellen. Zelf-hosten op je eigen VPS houdt de conversatiegeschiedenis, embeddings en plugincode onder je volledige controle, met multi-user ondersteuning en gedetailleerde machtigingen voor teamimplementaties.