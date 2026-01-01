Implementeer Cheshire Cat AI in installatie met één klik.
Productieklaar AI-agentframework met ingebouwde RAG, plug-ins en functieaanroepen voor elke LLM-aanbieder.
Kies een VPS-plan voor Cheshire Cat AI
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Cheshire Cat AI kunt bouwen
Cheshire Cat AI is een open-source framework voor het bouwen van productie-AI-agents als een microservice. In plaats van afzonderlijke bibliotheken voor geheugen, tools en conversationele vormen aan elkaar te koppelen, levert de Cat een API-first runtime met een ingebouwde Qdrant vector store, een plugin-systeem, event hooks en function calling — zodat dezelfde agent een chatbot, een interne tool of een klantgerichte assistent kan aansturen vanuit één enkele backend.
Het framework is model-agnostisch en werkt met elke LangChain-compatibele LLM en embedder, inclusief OpenAI, Anthropic, Ollama en zelfgehoste modellen. Zelf-hosten op je eigen VPS houdt de conversatiegeschiedenis, embeddings en plugincode onder je volledige controle, met multi-user ondersteuning en gedetailleerde machtigingen voor teamimplementaties.
Belangrijkste kenmerken van Cheshire Cat AI
Ingebouwde RAG
Een geïntegreerd Qdrant vectorgeheugen neemt documenten op en roept automatisch relevante context op, zodat agenten antwoorden op basis van jouw gegevens in plaats van generieke modelkennis.
Inplugsysteem
Plaats Python-plugins in het beheerpaneel om tools, hooks en conversatieformulieren toe te voegen zonder de kern te forken — breid gedrag uit tijdens runtime in plaats van de image opnieuw op te bouwen.
Elke LLM-aanbieder
Schakel tussen OpenAI, Anthropic, Ollama en andere LangChain-compatibele modellen vanuit de beheerdersinterface om kosten, latentie en gegevenssoevereiniteit per gebruiksscenario te balanceren.
REST en WebSocket API
Integreer de agent in elke frontend via een aanpasbare REST API of chat via WebSocket, met afzonderlijke API-sleutels voor elk transport voor gedetailleerde toegangscontrole.
Gespreksformulieren
Definieer formulieren op basis van Pydantic die meerstapgesprekken begeleiden, zoals boekingen of bestellingen, zodat de agent gestructureerde gegevens kan verzamelen en de dialoog natuurlijk blijft.
Waarom Cheshire Cat AI op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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