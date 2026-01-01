Papra is een open-source platform voor documentbeheer en archivering, ontworpen voor langdurige opslag en eenvoudig ophalen van persoonlijke en organisatorische documenten — bonnen, garanties, contracten en alles wat je wilt bewaren. In tegenstelling tot opgeblazen DMS-oplossingen richt Papra zich op eenvoud: documenten uploaden, taggen, doorzoeken en jaren later weer terugvinden.

Papra zelf hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over je documenten, zonder toegang van derden, geen kosten per document en geen opslaglimieten buiten je eigen schijf. De ingebouwde SQLite-database betekent nul infrastructuurafhankelijkheden — slechts één container en een volume.