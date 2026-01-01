RustDesk is een open-source platform voor extern bureaublad, gebouwd in Rust, dat een zelfgehost alternatief biedt voor TeamViewer en AnyDesk zonder gebruiksbeperkingen, zitplaatsbeperkingen of terugkerende licentiekosten. Het implementeert twee servercomponenten — hbbs voor verbindingsbeheer en hbbr voor relay — waardoor directe peer-to-peer-verbindingen mogelijk zijn met automatische terugval wanneer firewalls directe routering verhinderen.

Het zelf hosten van de RustDesk-server betekent dat je externe toegangssessies nooit via infrastructuur van derden worden gerouteerd. Versleutelingssleutels, verbindingslogboeken en toegangsbeleid blijven onder jouw controle, waardoor het geschikt is voor IT-teams met strenge compliance-eisen.