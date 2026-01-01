Implementeer RustDesk met één-klik installatie.
Open source externe bureaubladserver die je volledige controle geeft over veilige externe toegang zonder abonnementskosten of gegevensroutering via derden.
Kies een VPS-plan voor RustDesk
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met RustDesk kunt bouwen
RustDesk is een open-source platform voor extern bureaublad, gebouwd in Rust, dat een zelfgehost alternatief biedt voor TeamViewer en AnyDesk zonder gebruiksbeperkingen, zitplaatsbeperkingen of terugkerende licentiekosten. Het implementeert twee servercomponenten — hbbs voor verbindingsbeheer en hbbr voor relay — waardoor directe peer-to-peer-verbindingen mogelijk zijn met automatische terugval wanneer firewalls directe routering verhinderen.
Het zelf hosten van de RustDesk-server betekent dat je externe toegangssessies nooit via infrastructuur van derden worden gerouteerd. Versleutelingssleutels, verbindingslogboeken en toegangsbeleid blijven onder jouw controle, waardoor het geschikt is voor IT-teams met strenge compliance-eisen.
Belangrijkste kenmerken van RustDesk
Geen abonnementskosten
Elimineert de licentiekosten per gebruiker die kenmerkend zijn voor commerciële externe bureaubladoplossingen, waardoor het voordelig is voor groeiende teams.
End-to-end encryptie
Alle externe sessies zijn versleuteld, met cryptografische sleutels opgeslagen op je eigen server in plaats van bij een commerciële provider.
Cross-platform klanten
Client-apps zijn beschikbaar voor Windows, macOS, Linux, Android en iOS, waardoor externe toegang mogelijk is vanaf vrijwel elk apparaat.
P2P met Relay-fallback
Legt directe peer-to-peer verbindingen tot stand voor de beste prestaties, waarbij automatisch wordt teruggevallen op een relay wanneer NAT of firewalls tussenbeide komen.
Onbeheerde toegang
Ondersteunt onbeheerde externe sessies voor serverbeheer en onderhoud buiten kantooruren, zonder dat er iemand bij de externe machine nodig is.
Waarom RustDesk op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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