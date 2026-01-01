Implementeer Lidarr met één-klik installatie.
Geautomatiseerde muziekcollectiebeheerder die artiestendiscografieën bijhoudt en downloads organiseert met MusicBrainz-metadata.
Kies een VPS-plan voor Lidarr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Lidarr kunt bouwen
Lidarr is een geautomatiseerde tool voor het beheer van muziekbibliotheken, gebouwd op het bewezen arr-framework. Het volgt discografieën van artiesten, monitort RSS-feeds voor nieuwe albumreleases, activeert downloads via je voorkeursclient en organiseert alles in correct getagde en gestructureerde mappen — allemaal zonder handmatige tussenkomst.
Lidarr draaien op een VPS houdt het 24/7 actief, zodat nieuwe releases worden vastgelegd zodra ze verschijnen, zelfs wanneer je thuiscomputers uitstaan. Het integreert met qBittorrent, SABnzbd, NZBGet en andere downloadclients, en maakt verbinding met Plex, Jellyfin en Emby om je muziekserverbibliotheek te vernieuwen na elke nieuwe aanwinst.
Belangrijkste kenmerken van Lidarr
Automatische releasemonitoring
Volg elke artiest en download automatisch nieuwe albums, singles en EP's zodra ze verschijnen op jouw geconfigureerde indexers.
Kwaliteitsprofielupgrades
Definieer voorkeursaudioformaten en Lidarr vervangt automatisch bestanden van lagere kwaliteit door FLAC of versies met een hogere bitrate zodra deze beschikbaar zijn.
MusicBrainz Metadata
Verrijk je bibliotheek met accurate artiestennamen, albumhoezen, releasedatums en tracklijsten afkomstig van MusicBrainz.
Mediaserverintegratie
Activeer Plex-, Jellyfin- of Emby-bibliotheekscans automatisch nadat downloads zijn voltooid, zodat nieuwe muziek direct verschijnt.
Discografiebeheer
Bekijk complete artiestencatalogi, markeer gewenste albums en houd bij welke releases ontbreken of kwaliteitsupgrades nodig hebben vanaf één dashboard.
Waarom Lidarr op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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