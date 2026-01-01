Lidarr is een geautomatiseerde tool voor het beheer van muziekbibliotheken, gebouwd op het bewezen arr-framework. Het volgt discografieën van artiesten, monitort RSS-feeds voor nieuwe albumreleases, activeert downloads via je voorkeursclient en organiseert alles in correct getagde en gestructureerde mappen — allemaal zonder handmatige tussenkomst.

Lidarr draaien op een VPS houdt het 24/7 actief, zodat nieuwe releases worden vastgelegd zodra ze verschijnen, zelfs wanneer je thuiscomputers uitstaan. Het integreert met qBittorrent, SABnzbd, NZBGet en andere downloadclients, en maakt verbinding met Plex, Jellyfin en Emby om je muziekserverbibliotheek te vernieuwen na elke nieuwe aanwinst.