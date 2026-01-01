Implementeer Steel Browser met één-klik-installatie.
Open source browser-API die AI-agenten volledige controle geeft over een echte Chrome-instantie voor webautomatisering en data-extractie.
Kies een VPS-plan voor Steel Browser
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Steel Browser kunt bouwen
Steel Browser is een open-source browsersandbox gebouwd voor AI-agenten en automatiseringsworkflows. Het omvat een beheerde Chrome-instantie achter een REST- en WebSocket API, waarbij het volledige Chrome DevTools Protocol wordt blootgesteld, zodat agenten door pagina's kunnen navigeren, formulieren kunnen invullen, schermafbeeldingen kunnen maken en gestructureerde gegevens kunnen extraheren zonder te hoeven jongleren met Puppeteer of Selenium boilerplate.
Door Steel zelf te hosten, blijven elke browsersessie, cookieopslag en gescrapete payload op je eigen infrastructuur in plaats van een browsercloud van derden. Je vermijdt prijzen per sessie, behoudt controle over proxies en anti-detectie-instellingen, en kunt elk AI-agentframework — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK, of aangepaste code — verbinden met dezelfde backend.
Belangrijkste kenmerken van Steel Browser
Sessiebeheer
Maak, pauzeer, hervat en vernietig geïsoleerde browsersessies via één enkele REST API, waarbij cookies en lokale opslag behouden blijven tussen oproepen.
Volledige CDP-toegang
Maak rechtstreeks verbinding met het Chrome DevTools Protocol via WebSocket voor gedetailleerde controle met Puppeteer, Playwright of elke CDP-compatibele client.
Pagina naar Markdown en PDF
Ingebouwde eindpunten converteren elke gerenderde pagina naar schone Markdown, PDF of schermafbeeldingen, klaar om te voeden in LLM-contextvensters of documentpijplijnen.
Livesessiedebugger
Visueel dashboard streamt elke sessie in realtime, zodat je kunt zien wat een agent ziet, acties opnieuw kunt afspelen en fouten kunt diagnosticeren zonder taken opnieuw uit te voeren.
Framework-onafhankelijke SDK's
Officiële Python- en Node-SDK's integreren met LangChain, CrewAI, OpenAI-agents en aangepaste stacks — wissel van cloudbrowserproviders zonder de agentlogica te herschrijven.
Waarom Steel Browser op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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