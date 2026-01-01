Steel Browser is een open-source browsersandbox gebouwd voor AI-agenten en automatiseringsworkflows. Het omvat een beheerde Chrome-instantie achter een REST- en WebSocket API, waarbij het volledige Chrome DevTools Protocol wordt blootgesteld, zodat agenten door pagina's kunnen navigeren, formulieren kunnen invullen, schermafbeeldingen kunnen maken en gestructureerde gegevens kunnen extraheren zonder te hoeven jongleren met Puppeteer of Selenium boilerplate.

Door Steel zelf te hosten, blijven elke browsersessie, cookieopslag en gescrapete payload op je eigen infrastructuur in plaats van een browsercloud van derden. Je vermijdt prijzen per sessie, behoudt controle over proxies en anti-detectie-instellingen, en kunt elk AI-agentframework — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK, of aangepaste code — verbinden met dezelfde backend.