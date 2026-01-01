Implementeer OpenSearch met één-klik installatie.
Apache 2.0-gelicentieerde zoek- en analyse-engine met OpenSearch Dashboards voor datavisualisatie en logboekanalyse.
Kies een VPS-plan voor OpenSearch
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OpenSearch kunt bouwen
OpenSearch is een community-gedreven, open-source zoek- en analyseplatform dat is voortgekomen uit Elasticsearch 7.10.2 om een werkelijk open alternatief te behouden onder de Apache 2.0-licentie. Het biedt full-text zoeken, log- en gebeurtenisdata-analyse, applicatieprestatiebewaking en beveiligingsanalyse via een gedistribueerde, schaalbare architectuur — allemaal zonder eigendomslicentiebeperkingen.
Deze template implementeert zowel OpenSearch als OpenSearch Dashboards met authenticatie ingeschakeld, waardoor je vanaf dag één een compleet zoekplatform hebt. Zelf hosten betekent dat alle geïndexeerde data en zoekopdrachten op je eigen infrastructuur blijven, wat essentieel is voor organisaties met vereisten voor gegevenslocatie of die gevoelige informatie verwerken. Let op: vereist minimaal 4 GB RAM en heeft 2-5 minuten nodig voor de eerste opstart.
Belangrijkste kenmerken van OpenSearch
Fulltext zoeken
Geavanceerde query-DSL met relevantiescores, gefacetteerde navigatie en real-time indexering voor snelle, nauwkeurige zoekresultaten.
OpenSearch Dashboards
Inbegrepen visualisatielaag laat je interactieve dashboards bouwen, query's uitvoeren en gegevens verkennen zonder extra tools.
Loganalyse
Verzamel en analyseer applicatie- en infrastructuurlogs in realtime om afwijkingen op te sporen en incidenten sneller op te lossen.
Apache 2.0 Licentie
Geen commerciële beperkingen of verrassende licentiewijzigingen — gebruik, wijzig en distribueer OpenSearch vrijelijk.
Anomaliedetectie
Ingebouwde, door ML aangedreven anomaliedetectie en configureerbare waarschuwingen helpen problemen te signaleren voordat gebruikers ze melden.
Waarom OpenSearch op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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