OpenSearch is een community-gedreven, open-source zoek- en analyseplatform dat is voortgekomen uit Elasticsearch 7.10.2 om een werkelijk open alternatief te behouden onder de Apache 2.0-licentie. Het biedt full-text zoeken, log- en gebeurtenisdata-analyse, applicatieprestatiebewaking en beveiligingsanalyse via een gedistribueerde, schaalbare architectuur — allemaal zonder eigendomslicentiebeperkingen.

Deze template implementeert zowel OpenSearch als OpenSearch Dashboards met authenticatie ingeschakeld, waardoor je vanaf dag één een compleet zoekplatform hebt. Zelf hosten betekent dat alle geïndexeerde data en zoekopdrachten op je eigen infrastructuur blijven, wat essentieel is voor organisaties met vereisten voor gegevenslocatie of die gevoelige informatie verwerken. Let op: vereist minimaal 4 GB RAM en heeft 2-5 minuten nodig voor de eerste opstart.