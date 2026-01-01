Implementeer RabbitMQ met één-klik-installatie.
Open-source AMQP message broker voor betrouwbare asynchrone messaging tussen gedistribueerde applicatiecomponenten.
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Wat je met RabbitMQ kunt bouwen
RabbitMQ is de de facto standaard open-source message broker, die AMQP implementeert naast ondersteuning voor MQTT, STOMP en andere protocollen. Het ontkoppelt producenten en consumenten, zodat berichten veilig in de wachtrij worden geplaatst wanneer ontvangers niet beschikbaar zijn en betrouwbaar worden afgeleverd wanneer ze opnieuw verbinding maken — waardoor de kwetsbaarheid van directe API-aanroepen tussen services wordt weggenomen.
Zelf-hosting van RabbitMQ elimineert prijs per bericht en vendor lock-in, houdt gevoelige bedrijfsgebeurtenissen binnen je eigen infrastructuur en geeft je volledige controle over wachtrijconfiguraties, routeringsregels en beleid voor gegevensbewaring. De ingebouwde management-UI biedt realtime inzicht in berichtenstromen, wachtrijdieptes en consumentenprestaties zonder externe monitoringtools.
Belangrijkste kenmerken van RabbitMQ
Flexibele uitwisselingsroutering
Direct-, topic-, fanout- en headers-uitwisselingen laten je berichten routeren naar precies de consumenten die ze nodig hebben met nul boilerplate routeringscode.
Betrouwbare Levering
Publisherbevestigingen en consumentenbevestigingen zorgen ervoor dat elk bericht minstens één keer wordt verwerkt, waarbij dead-letter queues mislukte berichten opvangen voor een nieuwe poging.
Beheer-UI
Browsergebaseerd dashboard toont realtime wachtrijdieptes, berichtensnelheden en de verbindingsstatus, zodat je kunt monitoren en problemen kunt oplossen zonder CLI-toegang.
Ondersteuning voor meerdere protocollen
AMQP-, MQTT- en STOMP-ondersteuning betekent dat elke service — IoT-apparaat, mobiele app of microservice — berichten kan publiceren en consumeren met een native clientbibliotheek.
Prioriteitswachtrijen
Wijs prioriteitsniveaus toe aan berichten, zodat urgente taken worden verwerkt vóór routinematige achtergrondtaken, zonder een aparte wachtrijinfrastructuur op te bouwen.
Waarom RabbitMQ op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
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