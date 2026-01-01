RabbitMQ is de de facto standaard open-source message broker, die AMQP implementeert naast ondersteuning voor MQTT, STOMP en andere protocollen. Het ontkoppelt producenten en consumenten, zodat berichten veilig in de wachtrij worden geplaatst wanneer ontvangers niet beschikbaar zijn en betrouwbaar worden afgeleverd wanneer ze opnieuw verbinding maken — waardoor de kwetsbaarheid van directe API-aanroepen tussen services wordt weggenomen.

Zelf-hosting van RabbitMQ elimineert prijs per bericht en vendor lock-in, houdt gevoelige bedrijfsgebeurtenissen binnen je eigen infrastructuur en geeft je volledige controle over wachtrijconfiguraties, routeringsregels en beleid voor gegevensbewaring. De ingebouwde management-UI biedt realtime inzicht in berichtenstromen, wachtrijdieptes en consumentenprestaties zonder externe monitoringtools.