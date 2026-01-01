Implementeer Habitica met één klik installatie.
Gegamificeerde productiviteitsapp die gewoontes, dagelijkse taken en to-do's verandert in een RPG-avontuur met karakterprogressie en sociale missies.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Habitica kunt bouwen
Habitica transformeert productiviteit in een rollenspel waarbij het voltooien van taken uit de echte wereld je personage een level omhoog brengt, goud oplevert en uitrusting ontgrendelt. Creëer gewoontes om terugkerend gedrag bij te houden, dagelijkse taken die elke dag opnieuw worden ingesteld, en to-do's voor eenmalige doelen — het missen van een van deze kost je avatar gezondheid, wat echte verantwoordelijkheid creëert via spelmechanismen.
Sociale functies laten je gilden joinen, uitdagingen aangaan en groepsopdrachten uitvoeren waarbij teams monsters verslaan door samen taken te voltooien. Zelf-hosten op je eigen VPS houdt alle gewoontedata, voortgang van je personage en sociale geschiedenis onder jouw controle, zonder afhankelijk te zijn van de openbare dienst.
Belangrijkste kenmerken van Habitica
RPG-taakbeheer
Verdien ervaring, goud en uitrusting door echte taken te voltooien — verbeter je personage op dezelfde manier als je je gewoontes verbetert.
Gewoontes en dagelijkse taken
Volg herhaalbare gedragingen met gewoontes en stel dagelijkse taken in die elke dag opnieuw worden ingesteld, met gezondheidsstraffen voor gemiste items.
Groepsmissies
Werk samen met vrienden of collega's om samen monsters te verslaan — elke voltooide taak richt schade aan, waardoor groepsverantwoordelijkheid echt leuk wordt.
Klassensysteem
Ontgrendel Krijger-, Magiër-, Schurk- of Genezerklassen op niveau 10, elk met unieke vaardigheden die verschillende productiviteitsstijlen aanvullen.
Aangepaste beloningen
Creëer persoonlijke prikkels gekoppeld aan taakvoltooiing — gebruik verdiend goud om beloningen uit de echte wereld te ontgrendelen die je zelf definieert.
Waarom Habitica op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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