Morphic is een open-source AI-aangedreven zoekmachine die grote taalmodellen combineert met realtime webzoekopdrachten om gestructureerde, bronvermelde antwoorden te produceren. In plaats van een gerangschikte lijst met links, leest en synthetiseert Morphic webinhoud, zodat gebruikers een direct antwoord krijgen met referenties die ze kunnen verifiëren. Het ondersteunt OpenAI, Anthropic, Google Gemini en lokale Ollama-modellen, zodat je de AI-backend kunt kiezen die bij jouw behoeften past.

Zelf-hosting van Morphic bewaart elke zoekopdracht en gespreksgeschiedenis op je eigen server. Deze implementatie bundelt SearXNG als de zoekbackend, dus er is geen extern zoek-API-abonnement vereist — alleen een AI-provider-sleutel en je VPS.