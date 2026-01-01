Implementeer Morphic met één-klik-installatie.
Open-source AI-zoekmachine die generatieve, geciteerde antwoorden levert in plaats van lijsten met links.
Kies een VPS-plan voor Morphic
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Morphic kunt bouwen
Morphic is een open-source AI-aangedreven zoekmachine die grote taalmodellen combineert met realtime webzoekopdrachten om gestructureerde, bronvermelde antwoorden te produceren. In plaats van een gerangschikte lijst met links, leest en synthetiseert Morphic webinhoud, zodat gebruikers een direct antwoord krijgen met referenties die ze kunnen verifiëren. Het ondersteunt OpenAI, Anthropic, Google Gemini en lokale Ollama-modellen, zodat je de AI-backend kunt kiezen die bij jouw behoeften past.
Zelf-hosting van Morphic bewaart elke zoekopdracht en gespreksgeschiedenis op je eigen server. Deze implementatie bundelt SearXNG als de zoekbackend, dus er is geen extern zoek-API-abonnement vereist — alleen een AI-provider-sleutel en je VPS.
Belangrijkste kenmerken van Morphic
Generatieve geciteerde antwoorden
Morphic synthetiseert informatie uit meerdere bronnen en presenteert een gestructureerd antwoord met inline-citaten, zodat gebruikers elke bewering kunnen lezen en verifiëren.
Multi-provider AI-ondersteuning
Schakel tussen OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, of een lokale Ollama-instantie zonder de interface te wijzigen — werk gewoon je API-sleutel bij.
Permanente chatgeschiedenis
Elk zoekgesprek wordt opgeslagen in PostgreSQL, zodat gebruikers kunnen terugkeren naar eerdere gesprekken, vervolgvragen kunnen voortzetten en resultaten kunnen delen via een link.
Gebundelde privézoekopdracht
SearXNG is inbegrepen als de webzoekbackend, wat betekent dat er geen zoek-API-abonnement nodig is en zoekopdrachten nooit commerciële zoekmachineaanbieders bereiken.
Vervolgvragen
Morphic ondersteunt meerbeurtige gesprekken binnen een zoekthread, waardoor gebruikers elk antwoord kunnen verfijnen, uitbreiden of omleiden zonder opnieuw te beginnen.
Waarom Morphic op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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