Implementeer Tyk Gateway met één-klik-installatie.
Open-source API-gateway voor het beveiligen, beheren en monitoren van REST-, GraphQL- en gRPC-API's zonder betaalde licenties of feature paywalls.
Kies een VPS-plan voor Tyk Gateway
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Tyk Gateway kunt bouwen
Tyk Gateway is een volledig open-source API-gateway die authenticatie, snelheidsbeperking, quota's en verzoektransformatie beheert voor je backend-services. Gelicentieerd onder Mozilla Public License 2.0, is elke gateway-functie beschikbaar zonder licentiesleutel — OAuth 2.0, JWT-validatie, GraphQL-proxying en plug-inondersteuning zijn allemaal inbegrepen in de open-source build.
Redis is de enige afhankelijkheid, die gedistribueerde sessieopslag en snelheidsbeperkingstellers biedt. Configuratie wordt afgehandeld via een REST-beheer-API, waardoor Tyk compatibel is met infrastructure-as-code workflows en CI/CD-pijplijnen. Zelf-hosting houdt al het API-verkeer, inloggegevens en gebruiksgegevens binnen je eigen infrastructuur.
Belangrijkste kenmerken van Tyk Gateway
Authenticatiemiddleware
Bescherm API's met OAuth 2.0, JWT, HMAC-handtekeningen, Basic Auth, wederzijdse TLS of API-sleutels — geen aangepaste authenticatiecode vereist.
Snelheidsbeperking en quota's
Handhaaf snelheidslimieten en gebruiksquota per gebruiker, per applicatie of per beleid om misbruik te voorkomen en eerlijke toegang te garanderen.
Multiprotocolondersteuning
Leid REST-, GraphQL-, gRPC-, TCP- en WebSocket-API's via één enkele gateway met protocolbewuste transformatie en proxying.
Verzoektransformatie
URL's herschrijven, headers injecteren of verwijderen, aanvraag- en antwoordbody's wijzigen, en converteren tussen SOAP en GraphQL inline.
Inpluggenmiddleware
Breid het gatewaygedrag uit met aangepaste logica, geschreven in JavaScript, Python, Go of gRPC, zonder de kerncodebasis aan te passen.
Waarom Tyk Gateway op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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