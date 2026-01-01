Tyk Gateway is een volledig open-source API-gateway die authenticatie, snelheidsbeperking, quota's en verzoektransformatie beheert voor je backend-services. Gelicentieerd onder Mozilla Public License 2.0, is elke gateway-functie beschikbaar zonder licentiesleutel — OAuth 2.0, JWT-validatie, GraphQL-proxying en plug-inondersteuning zijn allemaal inbegrepen in de open-source build.

Redis is de enige afhankelijkheid, die gedistribueerde sessieopslag en snelheidsbeperkingstellers biedt. Configuratie wordt afgehandeld via een REST-beheer-API, waardoor Tyk compatibel is met infrastructure-as-code workflows en CI/CD-pijplijnen. Zelf-hosting houdt al het API-verkeer, inloggegevens en gebruiksgegevens binnen je eigen infrastructuur.