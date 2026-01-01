LibreNMS is een volledig uitgerust, GPL-gelicentieerd netwerkmonitoringsysteem dat je gehele infrastructuur automatisch ontdekt via SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP en ARP. Het ondersteunt standaard duizenden apparaatmodellen van Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet en vele andere, waardoor je verkeersgrafieken per poort, waarschuwingen en topologiekartering krijgt zonder licentiekosten per apparaat.

Het zelf hosten van LibreNMS op je VPS houdt gevoelige infrastructuurtelemetrie op hardware die je beheert, zonder agent-voetafdruk op gemonitorde apparaten. Deze implementatie bundelt LibreNMS met MariaDB, Redis en een speciale poller-dispatcher-container, zodat polling en waarschuwingen betrouwbaar blijven draaien naast de web-UI.