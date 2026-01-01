Implementeer LibreNMS met één klik.
Community-gestuurd, zelfontdekkend netwerkmonitoringsysteem met uitgebreide SNMP-ondersteuning voor duizenden apparaatmodellen.
Kies een VPS-plan voor LibreNMS
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LibreNMS kunt bouwen
LibreNMS is een volledig uitgerust, GPL-gelicentieerd netwerkmonitoringsysteem dat je gehele infrastructuur automatisch ontdekt via SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP en ARP. Het ondersteunt standaard duizenden apparaatmodellen van Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet en vele andere, waardoor je verkeersgrafieken per poort, waarschuwingen en topologiekartering krijgt zonder licentiekosten per apparaat.
Het zelf hosten van LibreNMS op je VPS houdt gevoelige infrastructuurtelemetrie op hardware die je beheert, zonder agent-voetafdruk op gemonitorde apparaten. Deze implementatie bundelt LibreNMS met MariaDB, Redis en een speciale poller-dispatcher-container, zodat polling en waarschuwingen betrouwbaar blijven draaien naast de web-UI.
Belangrijkste kenmerken van LibreNMS
SNMP-automatische detectie
Automatisch apparaten en hun interfaces ontdekken via SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP en ARP zonder handmatige inventarisatie.
Brede apparaatondersteuning
Wordt geleverd met ondersteuning voor duizenden netwerk-, server- en IoT-apparaatmodellen van Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet en nog veel meer.
Waarschuwingen en meldingen
Definieer regels met sjabloongebaseerde waarschuwingen en lever ze via e-mail, Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, webhooks en 80+ transporten.
Facturering en bandbreedte
Monitor poortverkeer met 95e percentiel facturatierapporten voor circuits en klantinterfaces, ideaal voor ISP's en beheerde serviceproviders.
API en integraties
Volledige REST API plus eersteklas integraties met Grafana, Oxidized, NetBox, Rancid, smokeping en op OpenStreetMap gebaseerde kaarten.
Gedistribueerde polling
De Dispatcher-service schaalt polling uit over meerdere werkcontainers, waardoor grote netwerken responsief blijven zonder gemiste intervallen.
Waarom LibreNMS op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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