Heimdall is een speciaal ontworpen applicatiedashboard waarmee je al je webapplicaties en -services overzichtelijk bij elkaar brengt, in plaats van rommelige browserbladwijzers te gebruiken. Het ondersteunt verbeterde integraties met populaire zelfgehoste tools zoals Sonarr, Radarr en SABnzbd. Zo toont het realtime statistieken direct op dashboardtegels, zodat je de servicestatus in één oogopslag kunt monitoren.

Heimdall zelf hosten op je eigen VPS geeft je een persistente, altijd beschikbare startpagina die toegankelijk is vanaf elk apparaat, zonder externe afhankelijkheden en met volledige controle over je dashboardindeling, thema's en API-integraties.