Implementeer Heimdall met één-klik installatie.
Elegant applicatiedashboard voor het centraliseren van toegang tot al je webservices en zelfgehoste apps.
Kies een VPS-plan voor Heimdall
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Heimdall kunt bouwen
Heimdall is een speciaal ontworpen applicatiedashboard waarmee je al je webapplicaties en -services overzichtelijk bij elkaar brengt, in plaats van rommelige browserbladwijzers te gebruiken. Het ondersteunt verbeterde integraties met populaire zelfgehoste tools zoals Sonarr, Radarr en SABnzbd. Zo toont het realtime statistieken direct op dashboardtegels, zodat je de servicestatus in één oogopslag kunt monitoren.
Heimdall zelf hosten op je eigen VPS geeft je een persistente, altijd beschikbare startpagina die toegankelijk is vanaf elk apparaat, zonder externe afhankelijkheden en met volledige controle over je dashboardindeling, thema's en API-integraties.
Belangrijkste kenmerken van Heimdall
Live Servicestatistieken
Verbeterde integraties met Sonarr, Radarr, NZBGet en meer tonen realtime statistieken direct op dashboardtegels.
Ingebouwde zoekfunctie
Geïntegreerde zoekbalk ondersteunt Google, Bing en DuckDuckGo, waardoor Heimdall een krachtige browserstartpagina wordt.
Automatische icoondetectie
Vult automatisch pictogrammen en kleuren in voor herkende Foundation-apps, waardoor de handmatige configuratie-inspanning wordt verminderd.
Ondersteuning voor meerdere gebruikers
Elke gebruiker krijgt zijn eigen dashboardconfiguratie, geschikt voor gedeelde homelabs en teamomgevingen.
Labelfiltering
Organiseer grote verzamelingen applicaties met tags voor snel filteren en navigatie binnen servicecategorieën.
Waarom Heimdall op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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