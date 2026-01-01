Tot wel 69% korting op SolidInvoice

Implementeer SolidInvoice met één-klik-installatie.

Open-source Symfony-gebaseerde facturatieapplicatie voor freelancers en kleine bedrijven om klanten, offertes en betalingen te beheren.

Lanceer je applicatie direct
Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
Kies een plan
30-dagen-geld-terug-garantie
Implementeer SolidInvoice met één-klik-installatie.

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69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99
7,99/mnd
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Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99
7,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met SolidInvoice kunt bouwen

SolidInvoice is een open-source facturatieapplicatie gebouwd op het Symfony-framework, ontworpen voor freelancers, consultants en kleine bedrijven die een overzichtelijke, gerichte facturatietool nodig hebben zonder maandelijkse SaaS-kosten. Het omvat de volledige offerte-naar-betaling workflow: beheer klanten en contacten, verstuur offertes die omgezet kunnen worden in facturen, volg betalingen en configureer belastingen en valuta's om aan je jurisdictie te voldoen.

Door SolidInvoice zelf te hosten op je eigen VPS blijven klantgegevens, factuurgeschiedenis en betalingsgegevens op infrastructuur die jij beheert — geen prijs per gebruiker, geen kosten per factuur en geen toegang van derden tot gevoelige financiële informatie. Een installatiewizard leidt je door de database-instelling en het aanmaken van het initiële beheerdersaccount, en de gebundelde MySQL-service slaat alle transactiegegevens op achter Traefik-beheerde HTTPS vanaf de eerste implementatie.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van SolidInvoice

Offertes en facturen

Maak professionele offertes die je met één klik kunt omzetten in facturen, waardoor dubbele gegevensinvoer in het hele verkoop-naar-facturatieproces wordt voorkomen.

Cliëntbeheer

Houd klanten, contacten en tegoeden bij in een centrale directory met factuurgeschiedenis per klant en openstaande saldi.

Terugkerende facturen

Plan terugkerende facturen voor vaste klanten en abonnementsfacturering, met automatische generatie op de cyclus die je definieert.

Betalingstracering

Registreer gedeeltelijke en volledige betalingen voor facturen, met ingebouwde ondersteuning voor uitbreidbare betalingsgateways zoals Stripe en PayPal.

Multi-valuta en belasting

Factureer internationale klanten in hun lokale valuta en configureer meerdere belastingtarieven om btw, GST en regionale belastingstructuren te verwerken.

Gebouwd op Symfony

Aangedreven door het volwassen Symfony PHP framework, dat een stabiele, uitbreidbare basis biedt met een bewezen staat van dienst op het gebied van langetermijnonderhoud.

Waarom SolidInvoice op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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30-dagen-geld-terug-garantie*

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen-geld-terug-garantie. Bekijk ons restitutiebeleid voor meer informatie.

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