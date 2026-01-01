SolidInvoice is een open-source facturatieapplicatie gebouwd op het Symfony-framework, ontworpen voor freelancers, consultants en kleine bedrijven die een overzichtelijke, gerichte facturatietool nodig hebben zonder maandelijkse SaaS-kosten. Het omvat de volledige offerte-naar-betaling workflow: beheer klanten en contacten, verstuur offertes die omgezet kunnen worden in facturen, volg betalingen en configureer belastingen en valuta's om aan je jurisdictie te voldoen.

Door SolidInvoice zelf te hosten op je eigen VPS blijven klantgegevens, factuurgeschiedenis en betalingsgegevens op infrastructuur die jij beheert — geen prijs per gebruiker, geen kosten per factuur en geen toegang van derden tot gevoelige financiële informatie. Een installatiewizard leidt je door de database-instelling en het aanmaken van het initiële beheerdersaccount, en de gebundelde MySQL-service slaat alle transactiegegevens op achter Traefik-beheerde HTTPS vanaf de eerste implementatie.