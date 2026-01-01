Implementeer SolidInvoice met één-klik-installatie.
Open-source Symfony-gebaseerde facturatieapplicatie voor freelancers en kleine bedrijven om klanten, offertes en betalingen te beheren.
Kies een VPS-plan voor SolidInvoice
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met SolidInvoice kunt bouwen
SolidInvoice is een open-source facturatieapplicatie gebouwd op het Symfony-framework, ontworpen voor freelancers, consultants en kleine bedrijven die een overzichtelijke, gerichte facturatietool nodig hebben zonder maandelijkse SaaS-kosten. Het omvat de volledige offerte-naar-betaling workflow: beheer klanten en contacten, verstuur offertes die omgezet kunnen worden in facturen, volg betalingen en configureer belastingen en valuta's om aan je jurisdictie te voldoen.
Door SolidInvoice zelf te hosten op je eigen VPS blijven klantgegevens, factuurgeschiedenis en betalingsgegevens op infrastructuur die jij beheert — geen prijs per gebruiker, geen kosten per factuur en geen toegang van derden tot gevoelige financiële informatie. Een installatiewizard leidt je door de database-instelling en het aanmaken van het initiële beheerdersaccount, en de gebundelde MySQL-service slaat alle transactiegegevens op achter Traefik-beheerde HTTPS vanaf de eerste implementatie.
Belangrijkste kenmerken van SolidInvoice
Offertes en facturen
Maak professionele offertes die je met één klik kunt omzetten in facturen, waardoor dubbele gegevensinvoer in het hele verkoop-naar-facturatieproces wordt voorkomen.
Cliëntbeheer
Houd klanten, contacten en tegoeden bij in een centrale directory met factuurgeschiedenis per klant en openstaande saldi.
Terugkerende facturen
Plan terugkerende facturen voor vaste klanten en abonnementsfacturering, met automatische generatie op de cyclus die je definieert.
Betalingstracering
Registreer gedeeltelijke en volledige betalingen voor facturen, met ingebouwde ondersteuning voor uitbreidbare betalingsgateways zoals Stripe en PayPal.
Multi-valuta en belasting
Factureer internationale klanten in hun lokale valuta en configureer meerdere belastingtarieven om btw, GST en regionale belastingstructuren te verwerken.
Gebouwd op Symfony
Aangedreven door het volwassen Symfony PHP framework, dat een stabiele, uitbreidbare basis biedt met een bewezen staat van dienst op het gebied van langetermijnonderhoud.
Waarom SolidInvoice op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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