DumbPad is een opzettelijk minimale, zelfgehoste notitieblokapplicatie van DumbWare.io, gebouwd rond het idee dat snel gedeelde tekst zelden accounts, databases of enige complexiteit nodig heeft die gepaard gaat met volledige samenwerkingssuites. Notitieblokken worden opgeslagen als platte bestanden op schijf, waardoor back-ups een één-bestandskopie en migraties triviaal zijn.

Meerdere gebruikers kunnen hetzelfde notitieblok in realtime bewerken, zoeken in notitieblokken met fuzzy matching, en markdown bekijken met GitHub-achtige waarschuwingen, tabellen en syntax-gemarkeerde codeblokken. Optionele 4-10-cijferige PIN-beveiliging beveiligt de toegang op gedeelde servers, terwijl Progressive Web App-ondersteuning je DumbPad op elk apparaat laat installeren voor offline toegang. Zelf hosten op een VPS houdt je notities privé, beschikbaar vanuit elke browser, en vrij van wijzigingen door derden.