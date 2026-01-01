Implementeer DumbPad met één-klik installatie.
Doodsimpel zelfgehost gedeeld notitieblok met realtime samenwerking, markdown-voorbeeld, fuzzy zoeken en optionele PIN-beveiliging.
Kies een VPS-plan voor DumbPad
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met DumbPad kunt bouwen
DumbPad is een opzettelijk minimale, zelfgehoste notitieblokapplicatie van DumbWare.io, gebouwd rond het idee dat snel gedeelde tekst zelden accounts, databases of enige complexiteit nodig heeft die gepaard gaat met volledige samenwerkingssuites. Notitieblokken worden opgeslagen als platte bestanden op schijf, waardoor back-ups een één-bestandskopie en migraties triviaal zijn.
Meerdere gebruikers kunnen hetzelfde notitieblok in realtime bewerken, zoeken in notitieblokken met fuzzy matching, en markdown bekijken met GitHub-achtige waarschuwingen, tabellen en syntax-gemarkeerde codeblokken. Optionele 4-10-cijferige PIN-beveiliging beveiligt de toegang op gedeelde servers, terwijl Progressive Web App-ondersteuning je DumbPad op elk apparaat laat installeren voor offline toegang. Zelf hosten op een VPS houdt je notities privé, beschikbaar vanuit elke browser, en vrij van wijzigingen door derden.
Belangrijkste kenmerken van DumbPad
Realtime samenwerking
Meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd hetzelfde notitieblok bewerken, waarbij wijzigingen worden gesynchroniseerd in elke verbonden browser.
Markdown met voorvertoningen
Render GitHub-stijl waarschuwingsblokken, uitgebreide tabellen, code met syntaxismarkering en inklapbare details direct in de editor.
Fuzzy zoeken
Vind elke notitieblok direct door te zoeken in zowel bestandsnamen als de volledige inhoud van bestanden met vergevingsgezinde fuzzy matching.
Optionele PIN-beveiliging
Stel een pincode van 4-10 cijfers in om de toegang op gedeelde servers te beperken zonder een volledig account of gebruikersbeheersysteem af te dwingen.
Geen database vereist
Kladblokken bestaan als platte bestanden op schijf — back-ups zijn een kopie van één bestand en migraties duren seconden zonder je zorgen te hoeven maken over een schema.
Progressive Web App
Installeer DumbPad op telefoons, tablets of desktops voor offline-toegang zonder elke keer een browsertabblad te openen.
Waarom DumbPad op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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