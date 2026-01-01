PhotoPrism is een privacy-gericht fotobeheerplatform dat kunstmatige intelligentie gebruikt om je hele fotocollectie automatisch te classificeren, taggen en doorzoeken. Gezichtsherkenning, objectdetectie en locatiegebaseerde organisatie werken lokaal op je server — je foto's verlaten nooit je hardware.

Het zelf hosten van PhotoPrism op je VPS geeft je een krachtig alternatief voor Google Foto's en iCloud dat schaalbaar is tot miljoenen afbeeldingen, RAW-bestanden en 4K-video ondersteunt, en elke herinnering onder je volledige controle houdt zonder opslaglimieten opgelegd door een abonnement van derden.