Implementeer PhotoPrism met één-klik-installatie.
AI-gestuurde fotobeheerapplicatie die je fotobibliotheek automatisch organiseert, tagt en doorzoekt zonder te uploaden naar clouds van derden.
Kies een VPS-plan voor PhotoPrism
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met PhotoPrism kunt bouwen
PhotoPrism is een privacy-gericht fotobeheerplatform dat kunstmatige intelligentie gebruikt om je hele fotocollectie automatisch te classificeren, taggen en doorzoeken. Gezichtsherkenning, objectdetectie en locatiegebaseerde organisatie werken lokaal op je server — je foto's verlaten nooit je hardware.
Het zelf hosten van PhotoPrism op je VPS geeft je een krachtig alternatief voor Google Foto's en iCloud dat schaalbaar is tot miljoenen afbeeldingen, RAW-bestanden en 4K-video ondersteunt, en elke herinnering onder je volledige controle houdt zonder opslaglimieten opgelegd door een abonnement van derden.
Belangrijkste kenmerken van PhotoPrism
AI-gestuurde tagging
Classificeert foto's automatisch op basis van onderwerp, scène en objecten met behulp van machine learning op het apparaat — geen cloudverwerking vereist.
Gezichtsherkenning
Groepeert foto's op de personen die erop staan, zodat je direct elke foto van een familielid of vriend in je hele bibliotheek kunt vinden.
Krachtig Zoeken
Zoek foto's met zoekopdrachten in natuurlijke taal, zoals 'strand zonsondergang', of filter tegelijkertijd op datum, camera, locatie en automatisch gedetecteerde labels.
RAW- en videoondersteuning
Verwerkt RAW-bestanden van professionele camera's, HEIF van iPhones en 4K-video met automatische transcodering voor browsertweergave.
Locatie en Kaartweergave
Plaatst geotagde foto's op een interactieve kaart en groepeert ze automatisch op locatie voor geografisch browsen.
Waarom PhotoPrism op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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