Usertour is een open-source platform voor gebruikersonboarding en productbetrokkenheid waarmee productteams in-app rondleidingen, checklists, enquêtes en launchers direct in hun webapplicatie kunnen bouwen — zonder technische belemmering voor elke nieuwe flow. Het is een zelfgehost alternatief voor Appcues, Userpilot en Userflow, waardoor je volledige controle hebt over gebruikersonboardingdata en de prijs per MAU (maandelijks actieve gebruiker) wordt geëlimineerd.

Usertour zelf hosten op je eigen VPS betekent dat gebruikersgedragsdata en onboarding-analyses op je eigen infrastructuur blijven. Je vermijdt tracking van je gebruikers door derden, voldoet aan de vereisten voor dataresidentie en komt nooit voor een prijsmuur te staan naarmate je gebruikersbestand groeit. Ondersteuning voor meerdere omgevingen stelt je in staat om flows veilig te testen in een staging-omgeving voordat je ze naar productie promoot.