Implementeer Usertour met één klik installatie.
Zelfgehost gebruikersonboardingplatform voor het bouwen van in-app productrondleidingen, checklists en enquêtes zonder externe leveranciers.
Kies een VPS-plan voor Usertour
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Usertour kunt bouwen
Usertour is een open-source platform voor gebruikersonboarding en productbetrokkenheid waarmee productteams in-app rondleidingen, checklists, enquêtes en launchers direct in hun webapplicatie kunnen bouwen — zonder technische belemmering voor elke nieuwe flow. Het is een zelfgehost alternatief voor Appcues, Userpilot en Userflow, waardoor je volledige controle hebt over gebruikersonboardingdata en de prijs per MAU (maandelijks actieve gebruiker) wordt geëlimineerd.
Usertour zelf hosten op je eigen VPS betekent dat gebruikersgedragsdata en onboarding-analyses op je eigen infrastructuur blijven. Je vermijdt tracking van je gebruikers door derden, voldoet aan de vereisten voor dataresidentie en komt nooit voor een prijsmuur te staan naarmate je gebruikersbestand groeit. Ondersteuning voor meerdere omgevingen stelt je in staat om flows veilig te testen in een staging-omgeving voordat je ze naar productie promoot.
Belangrijkste kenmerken van Usertour
In-app productrondleidingen
Bouw interactieve stapsgewijze handleidingen die nieuwe gebruikers begeleiden naar hun eerste waardemoment, zonder code te schrijven voor elke flow.
Onboardingchecklists
Maak taakgebaseerde checklists die belangrijke functies tonen en de voortgang van elke gebruiker volgen tijdens het onboardingtraject.
Geavanceerde gebruikerstargeting
Segmenteer gebruikers op basis van aangepaste attributen en gebeurtenissen om de juiste flow aan de juiste gebruiker te tonen op precies het juiste moment.
Flowanalyse
Volg weergaven, voltooiingen en uitvalpercentages voor elke flow om precies te identificeren waar gebruikers afhaken.
Ondersteuning voor meerdere omgevingen
Houd aparte productie- en stagingomgevingen aan, zodat flows grondig kunnen worden getest voordat ze echte gebruikers bereiken.
In-app enquêtes
Verzamel contextuele feedback met enquêtes die worden geactiveerd door specifieke gebruikersacties, voltooiingsgebeurtenissen of op tijd gebaseerde regels.
Waarom Usertour op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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