Implementeer eLabFTW met één klik installatie.
Open-source elektronisch labjournaal voor onderzoeksteams om experimenten, monsters en protocollen bij te houden.
Kies een VPS-plan voor eLabFTW
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met eLabFTW kunt bouwen
eLabFTW is een gratis en open-source elektronisch labjournaal (ELN) dat specifiek is gebouwd voor onderzoekslaboratoria. Het vervangt papieren notitieboekjes en verspreide spreadsheets door een gestructureerde, doorzoekbare werkruimte waar wetenschappers experimenten loggen, monsters en reagentia beheren, protocollen opslaan en samenwerken aan gedeelde middelen binnen teams.
Door eLabFTW zelf te hosten op je eigen VPS blijven gevoelige onderzoeksgegevens, intellectueel eigendom en ongepubliceerde resultaten volledig onder institutionele controle — geen cloud van derden, geen prijs per gebruiker en geen risico op vendor lock-in. De volledige PDF/ZIP-export, tijdstempeling en S3-compatibele opslag maken het geschikt voor gereguleerde omgevingen die audit trails en langetermijnarchivering vereisen.
Belangrijkste kenmerken van eLabFTW
Experimentnotitieboek
Rich-text en Markdown-editor met LaTeX, code-highlighting, bestandsbijlagen en versiegeschiedenis voor elke experimentvermelding.
Voorbeelddatabase
Volg reagentia, apparatuur, antilichamen en cellijnen met aangepaste itemtypen, metadata en voorraadlocaties door het hele laboratorium.
Teamsamenwerking
Deel experimenten en bronnen tussen teams met gedetailleerde toegangscontrole per item en per gebruiker en een gedeelde sjabloonbibliotheek.
Herbruikbare protocollen
Bouw een geversioneeerde protocolbibliotheek die elk teamlid kan klonen in een nieuw experiment, zodat methoden consistent en reproduceerbaar blijven.
Vertrouwde tijdstempels
Voorzie experimentvermeldingen cryptografisch van een tijdstempel via RFC 3161-autoriteiten om te bewijzen wanneer gegevens werden vastgelegd voor IP- en auditbehoeften.
PDF- en ZIP-exporten
Genereer ondertekende PDF-rapporten of volledige ZIP-archieven van experimenten en bronnen voor archivering, wettelijke controle of publicatie.
Waarom eLabFTW op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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