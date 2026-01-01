eLabFTW is een gratis en open-source elektronisch labjournaal (ELN) dat specifiek is gebouwd voor onderzoekslaboratoria. Het vervangt papieren notitieboekjes en verspreide spreadsheets door een gestructureerde, doorzoekbare werkruimte waar wetenschappers experimenten loggen, monsters en reagentia beheren, protocollen opslaan en samenwerken aan gedeelde middelen binnen teams.

Door eLabFTW zelf te hosten op je eigen VPS blijven gevoelige onderzoeksgegevens, intellectueel eigendom en ongepubliceerde resultaten volledig onder institutionele controle — geen cloud van derden, geen prijs per gebruiker en geen risico op vendor lock-in. De volledige PDF/ZIP-export, tijdstempeling en S3-compatibele opslag maken het geschikt voor gereguleerde omgevingen die audit trails en langetermijnarchivering vereisen.