Implementeer Fusio met één klik.
Open-source API-beheerplatform om API's te bouwen, te beheren en te gelde te maken met een visueel ontwikkelaarsportaal.
Kies een VPS-plan voor Fusio
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Fusio kunt bouwen
Fusio is een zelf-gehost, open-source API-beheerplatform dat fungeert als zowel een API-gateway als een backend-bouwer. Het laat je databasetabellen, microservices of aangepaste logica als REST API's blootstellen zonder boilerplate code te schrijven — met ondersteuning voor MySQL, PostgreSQL, MongoDB en meer. Een ingebouwd ontwikkelaarsportaal geeft externe ontwikkelaars zelfbedieningstoegang, API-sleutelbeheer en live OpenAPI-documentatie, terwijl abonnementsplannen en snelheidsbeperking het eenvoudig maken om je API's te gelde te maken.
Met native Model Context Protocol (MCP)-ondersteuning kan Fusio ook dienen als een integratiehub voor AI-agenten, waarbij je gegevens en services direct worden verbonden met LLM-workflows. Zelf-hosten op je VPS houdt al het API-verkeer en de bedrijfslogica onder jouw controle.
Belangrijkste kenmerken van Fusio
Database naar API
Exposeer MySQL, PostgreSQL, MongoDB en andere gegevensbronnen als beheerde REST API's zonder boilerplate code te schrijven.
Ontwikkelaarsportaal
Bied externe ontwikkelaars selfservice API-toegang, sleutelbeheer en live OpenAPI-documentatie in een merkportal.
API-monetarisatie
Maak abonnementsplannen en snelheidsbeperkende niveaus om te factureren voor API-gebruik met configureerbare quota's en facturatie-integratie.
MCP-integratie
Verbind je API's direct in AI-agentworkflows via native ondersteuning voor het Model Context Protocol voor LLM-toolintegratie.
SDK-generatie
Automatisch client-SDK's genereren voor alle belangrijke programmeertalen om API-integraties van derden te versnellen.
Waarom Fusio op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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