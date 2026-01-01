Fusio is een zelf-gehost, open-source API-beheerplatform dat fungeert als zowel een API-gateway als een backend-bouwer. Het laat je databasetabellen, microservices of aangepaste logica als REST API's blootstellen zonder boilerplate code te schrijven — met ondersteuning voor MySQL, PostgreSQL, MongoDB en meer. Een ingebouwd ontwikkelaarsportaal geeft externe ontwikkelaars zelfbedieningstoegang, API-sleutelbeheer en live OpenAPI-documentatie, terwijl abonnementsplannen en snelheidsbeperking het eenvoudig maken om je API's te gelde te maken.

Met native Model Context Protocol (MCP)-ondersteuning kan Fusio ook dienen als een integratiehub voor AI-agenten, waarbij je gegevens en services direct worden verbonden met LLM-workflows. Zelf-hosten op je VPS houdt al het API-verkeer en de bedrijfslogica onder jouw controle.