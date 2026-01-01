Gotenberg is een ontwikkelaarsgerichte, stateless HTTP API voor PDF-generatie en documentconversie. Gebouwd op Chromium en LibreOffice, converteert het HTML-pagina's, Markdown, URL's, Word-documenten, Excel-spreadsheets en meer naar PDF's met één API-aanroep — geen clientbibliotheken, geen installatieafhankelijkheden en geen status om te beheren tussen verzoeken.

Gotenberg zelf hosten op je VPS houdt documentverwerking binnen je infrastructuur, waardoor SaaS-kosten per conversie worden geëlimineerd, zorgen over gegevensprivacy rond gevoelige documenten worden weggenomen en integratie mogelijk wordt gemaakt met interne services die externe API's niet kunnen bereiken.