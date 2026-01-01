Implementeer Gotenberg met één-klik installatie.
Stateless Docker API voor het converteren van HTML, Office-documenten en URL's naar hoogwaardige PDF's.
Kies een VPS-plan voor Gotenberg
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Gotenberg kunt bouwen
Gotenberg is een ontwikkelaarsgerichte, stateless HTTP API voor PDF-generatie en documentconversie. Gebouwd op Chromium en LibreOffice, converteert het HTML-pagina's, Markdown, URL's, Word-documenten, Excel-spreadsheets en meer naar PDF's met één API-aanroep — geen clientbibliotheken, geen installatieafhankelijkheden en geen status om te beheren tussen verzoeken.
Gotenberg zelf hosten op je VPS houdt documentverwerking binnen je infrastructuur, waardoor SaaS-kosten per conversie worden geëlimineerd, zorgen over gegevensprivacy rond gevoelige documenten worden weggenomen en integratie mogelijk wordt gemaakt met interne services die externe API's niet kunnen bereiken.
Belangrijkste kenmerken van Gotenberg
HTML naar PDF
Render elke HTML-pagina of URL naar PDF met behulp van een volledige Chromium-engine, met behoud van lettertypen, CSS en door JavaScript gerenderde inhoud precies zoals weergegeven in een browser.
Office Documentconversie
Converteer Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden naar PDF via LibreOffice-integratie, met ondersteuning voor de volledige reeks Microsoft Office- en OpenDocument-formaten.
Stateless architectuur
Elk API-verzoek is volledig onafhankelijk zonder sessiestatus, waardoor Gotenberg eenvoudig schaalbaar is en veilig opnieuw op te starten of te vervangen zonder gegevensverlies.
Webhook-ondersteuning
Verplaats langlopende conversies naar asynchrone webhook-callbacks, waardoor je applicatie niet wordt geblokkeerd terwijl grote documenten worden verwerkt.
Prometheus Meetgegevens
Het ingebouwde meetpunten-eindpunt geeft direct inzicht in aanvraagfrequenties, conversieduren en wachtrijdieptes voor het bewaken van je documentpijplijn.
Waarom Gotenberg op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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