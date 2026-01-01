Hiccup is een lichtgewicht, open-source statische startpagina, ontworpen om je meestgebruikte links centraal te plaatsen. Gebouwd als een React-applicatie die wordt aangeboden door Nginx, vereist het geen database en geen backend — alleen een JSON-configuratiebestand dat je direct kunt bewerken of beheren via de ingebouwde configuratie-editor. Uitgelichte kaarten, georganiseerde categorieën en een krachtige zoekbalk met meerdere providers maken het triviaal snel om vanuit één tabblad naar elke bladwijzer te springen.

Hiccup zelf hosten op je eigen VPS betekent dat je bladwijzers privé blijven, direct laden vanaf statische bestanden en toegankelijk blijven vanaf elk apparaat. Met PWA-ondersteuning, sneltoetsen, drag-and-drop linkbeheer en een alleen-lezen modus voor gedeelde schermen, past Hiccup even goed als een persoonlijke browserstartpagina of een huishoudelijk dashboard voor gedeelde services.