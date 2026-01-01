Implementeer Hiccup met één-klik installatie.
Een snelle, statische startpagina voor het organiseren van je belangrijkste links en bladwijzers op één plek.
Kies een VPS-plan voor Hiccup
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Hiccup kunt bouwen
Hiccup is een lichtgewicht, open-source statische startpagina, ontworpen om je meestgebruikte links centraal te plaatsen. Gebouwd als een React-applicatie die wordt aangeboden door Nginx, vereist het geen database en geen backend — alleen een JSON-configuratiebestand dat je direct kunt bewerken of beheren via de ingebouwde configuratie-editor. Uitgelichte kaarten, georganiseerde categorieën en een krachtige zoekbalk met meerdere providers maken het triviaal snel om vanuit één tabblad naar elke bladwijzer te springen.
Hiccup zelf hosten op je eigen VPS betekent dat je bladwijzers privé blijven, direct laden vanaf statische bestanden en toegankelijk blijven vanaf elk apparaat. Met PWA-ondersteuning, sneltoetsen, drag-and-drop linkbeheer en een alleen-lezen modus voor gedeelde schermen, past Hiccup even goed als een persoonlijke browserstartpagina of een huishoudelijk dashboard voor gedeelde services.
Belangrijkste kenmerken van Hiccup
Multi-provider zoeken
Zoek tegelijkertijd op Google, DuckDuckGo, Amazon en aangepaste providers, of ga direct naar een opgeslagen link op naam of tag.
JSON-configuratie-editor
Beheer je hele dashboard via een ingebouwde configuratie-editor — laad vanaf een URL of lokaal bestand, bekijk een voorbeeld van meerdere configuraties en download op elk gewenst moment back-ups.
Drag-and-drop-koppelingen
Voeg links en kaartachtergronden toe of werk ze bij door URL's of afbeeldingen vanuit een ander browservenster direct op een willekeurige kaart te slepen.
Toetsenbordnavigatie
Volledige sneltoetsondersteuning laat je links openen, de bewerkingsmodus in-/uitschakelen en door het dashboard navigeren zonder de muis aan te raken.
PWA en Mobielvriendelijk
Installeer Hiccup als een Progressieve Web-app op elk apparaat voor snelle startschermtoegang tot al je bladwijzers vanaf desktop of mobiel.
Waarom Hiccup op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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