Implementeer Matrix Synapse met een één-klik-installatie.
Gedecentraliseerde, end-to-end versleutelde chatserver voor veilige realtime communicatie met volledige federatieondersteuning.
Kies een VPS-plan voor Matrix Synapse
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Matrix Synapse kunt bouwen
Matrix Synapse is de referentie-homeserver voor het open communicatieprotocol Matrix, die realtimeberichten, spraak- en videogesprekken, het delen van bestanden en end-to-end-encryptie mogelijk maakt via een gefedereerd netwerk van servers. Wereldwijd vertrouwd door overheden, universiteiten en bedrijven, laat Synapse je gebruikers veilig communiceren terwijl alle gegevens op je eigen infrastructuur blijven.
Federatie stelt je server in staat om naadloos verbinding te maken met andere Matrix-servers, zodat je gebruikers iedereen op het wereldwijde Matrix-netwerk kunnen bereiken. Met bridges naar Slack, Discord, IRC en Telegram integreert Synapse in bestaande communicatieworkflows zonder iedereen te dwingen naar één enkel platform.
Belangrijkste kenmerken van Matrix Synapse
End-to-end-encryptie
Alle privéberichten en groepschats worden standaard versleuteld, zodat gegevens privé blijven, zelfs voor serverbeheerders.
Federatieondersteuning
Communiceer met gebruikers op elke Matrix-server wereldwijd via naadloze cross-server federatie.
Platformbruggen
Maak verbinding met Slack, Discord, IRC, Telegram en andere platforms via protocolbruggen.
Kamers en ruimtes
Organiseer gesprekken met kamers, ruimtes, threads, reacties en het bewerken van berichten voor gestructureerde communicatie.
Spraak- en video-oproepen
Voer VoIP-spraak- en videogesprekken rechtstreeks binnen Matrix-clients zonder externe diensten.
SSO-integratie
Authenticeer gebruikers via OIDC-, SAML- en CAS-providers voor bedrijfsbrede single sign-on.
Waarom Matrix Synapse op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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