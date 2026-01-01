Matrix Synapse is de referentie-homeserver voor het open communicatieprotocol Matrix, die realtimeberichten, spraak- en videogesprekken, het delen van bestanden en end-to-end-encryptie mogelijk maakt via een gefedereerd netwerk van servers. Wereldwijd vertrouwd door overheden, universiteiten en bedrijven, laat Synapse je gebruikers veilig communiceren terwijl alle gegevens op je eigen infrastructuur blijven.

Federatie stelt je server in staat om naadloos verbinding te maken met andere Matrix-servers, zodat je gebruikers iedereen op het wereldwijde Matrix-netwerk kunnen bereiken. Met bridges naar Slack, Discord, IRC en Telegram integreert Synapse in bestaande communicatieworkflows zonder iedereen te dwingen naar één enkel platform.