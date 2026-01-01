ClassroomIO is een volledig open-source leermanagementsysteem gebouwd voor bedrijven die compliance training, klantonderwijsacademies en partnercertificeringsprogramma's moeten uitvoeren vanaf één platform. Het bundelt onbeperkte cursussen, lessen, oefeningen, multi-organisatie werkruimtes, merkcertificaten en een AI-cursusbouwer die schetsen en lesinhoud voor je opstelt.

Zelfhosting van ClassroomIO op je eigen VPS houdt leerlinggegevens, certificaat-ID's en trainingsauditgegevens onder jouw controle — geen kosten per gebruiker, geen vendor lock-in en geen derde partij tussen jouw organisatie en haar trainingsgegevens. De stack wordt geleverd met Postgres, Redis en S3-compatibele objectopslag, zodat het hele LMS draait zonder externe diensten.