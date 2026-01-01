Implementeer ClassroomIO met één-klik-installatie.
Open-source leerbeheersysteem voor compliance, klanttraining en partnertrainingsprogramma's.
Kies een VPS-plan voor ClassroomIO
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ClassroomIO kunt bouwen
ClassroomIO is een volledig open-source leermanagementsysteem gebouwd voor bedrijven die compliance training, klantonderwijsacademies en partnercertificeringsprogramma's moeten uitvoeren vanaf één platform. Het bundelt onbeperkte cursussen, lessen, oefeningen, multi-organisatie werkruimtes, merkcertificaten en een AI-cursusbouwer die schetsen en lesinhoud voor je opstelt.
Zelfhosting van ClassroomIO op je eigen VPS houdt leerlinggegevens, certificaat-ID's en trainingsauditgegevens onder jouw controle — geen kosten per gebruiker, geen vendor lock-in en geen derde partij tussen jouw organisatie en haar trainingsgegevens. De stack wordt geleverd met Postgres, Redis en S3-compatibele objectopslag, zodat het hele LMS draait zonder externe diensten.
Belangrijkste kenmerken van ClassroomIO
Compliancetraining
Volg deadlines, verlengingen, respijtperiodes en vrijstellingen met merkgebonden certificaten en aangepaste ID's voor gereguleerde trainingsprogramma's.
AI Cursusbouwer
Genereer cursusoverzichten, lesinhoud en opdrachten met behulp van Gemini, GPT-4o of Claude — verfijn de uitvoer vervolgens in de editor.
AI-lestutor
AI-assistent in de les beantwoordt vragen van leerlingen op de pagina, gebaseerd op het omliggende cursusmateriaal.
Programma's en Cohorten
Groepeer cursussen in programma's met doelen, cohortplanning, teammanagement en gedeelde voortgangsregistratie.
Multi-organisatiewerkruimtes
Beheer afzonderlijke organisaties met hun eigen branding, aangepaste domeinen en docenten vanuit één enkele ClassroomIO-instantie.
REST API en Webhooks
Schrijf gebruikers in, activeer automatiseringen en ontvang gebeurtenissen zoals certificate.issued of enrollment.completed om ClassroomIO in je stack te integreren.
Waarom ClassroomIO op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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