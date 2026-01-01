Implementeer Flowise in een één-klik-installatie.
Open-source low-code-platform voor het bouwen van LLM-orkestratieflows en AI-agents met een visuele drag-and-drop-interface.
Kies een VPS-plan voor Flowise
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Flowise kunt bouwen
Flowise is een open-source low-code platform dat het bouwen van geavanceerde AI-toepassingen toegankelijk maakt voor ontwikkelaars en teams zonder uitgebreide codering. De visuele drag-and-drop interface laat je taalmodellen, vector databases, geheugensystemen en externe tools verbinden tot samenhangende workflows. Flowise ondersteunt OpenAI, Anthropic, Google en open-source modellen, waardoor het flexibel is voor diverse AI-gebruiksscenario's, van chatbots tot RAG-toepassingen en autonome agents.
Zelf Flowise hosten op je VPS geeft je volledige eigendom over je AI-workflows, gespreksgegevens en geïntegreerde kennisbanken. Je kunt verbinding maken met interne databases en API's die cloudplatforms niet kunnen bereiken, en resources specifiek configureren voor je LLM-workloads zonder kosten per API-aanroep of zorgen over gegevensprivacy.
Belangrijkste kenmerken van Flowise
Visuele Flowbouwer
Drag-and-drop interface voor het samenstellen van complexe AI-pijplijnen uit vooraf gebouwde knooppunten zonder orchestratiecode te schrijven.
RAG-ondersteuning
Ingebouwde Retrieval-Augmented Generation mogelijkheden met vectordatabase-integratie voor het bouwen van kennisgedreven AI-toepassingen.
Multi-LLM Ondersteuning
Maak verbinding met OpenAI, Anthropic, Google, Cohere en lokale open-source modellen vanaf één enkele uniforme interface.
Agent-frameworks
Creëer autonome AI-agenten die tools gebruiken, meerstapstaken doorlopen en gespreksgeheugen behouden tussen sessies door.
API-integratie
Stel elke flow beschikbaar als een API-eindpunt om AI-mogelijkheden direct in je bestaande applicaties en workflows in te bedden.
Waarom Flowise op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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