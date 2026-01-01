Implementeer Many Notes met één klik installatie.
Open source Markdown-app voor notities met kluizen, full-text zoeken en samenwerking met meerdere gebruikers.
Kies een VPS-plan voor Many Notes
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Many Notes kunt bouwen
Many Notes is een zelfgehoste Markdown-notitie-applicatie waarmee je je gedachten kunt ordenen in kluizen — flexibele containers die gerelateerde bestanden bij elkaar houden of gescheiden, afhankelijk van hoe je het liefst werkt. Notities worden zowel in een database als op het bestandssysteem opgeslagen, waardoor je volledige eigendom en portabiliteit van je content hebt, zonder gebonden te zijn aan een eigen formaat.
Naast basisnotities ondersteunt Many Notes meerdere gebruikers met authenticatie, het delen van kluizen voor teamsamenwerking, realtime uitzendingen, backlinks en tags voor het verbinden van gerelateerde notities, en snelle full-text zoekopdrachten, mogelijk gemaakt door Typesense. OAuth-login via GitHub, Google, GitLab en andere providers maakt toegangsbeheer flexibel voor zowel individuen als teams.
Belangrijkste kenmerken van Many Notes
Kluisorganisatie
Groepeer notities in aparte kluizen of bewaar alles in één — elke kluis is een draagbare map die je volledige controle geeft over je bestandsstructuur.
Voltekst zoeken
Snelle, fouttolerante zoekfunctie, aangedreven door Typesense, laat je elke notitie direct vinden in al je kluizen.
Multi-user samenwerking
Nodig andere geregistreerde gebruikers uit om toegang te krijgen tot jouw kluizen en samen te werken aan notities in realtime met live bijwerkende interfaces.
OAuth-inlogondersteuning
Meld je aan met GitHub, Google, GitLab, Azure, Slack en andere OAuth-providers voor flexibel, wachtwoordvrij toegangsbeheer.
Uitgebreide Markdown-editor
Geavanceerde editor met automatisch opslaan, sjablonen, backlinks, tags en PDF-export houdt je schrijfworkflow ononderbroken.
Progressieve webapp
Installeer Many Notes als een PWA voor een native app-achtige ervaring op desktop en mobiel, inclusief offline-vriendelijke navigatie.
Waarom Many Notes op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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