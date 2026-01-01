Implementeer Microcks via één-klik-installatie.
CNCF incubatieplatform voor API-mocking en contracttesting voor REST, GraphQL, gRPC en AsyncAPI.
Kies een VPS-plan voor Microcks
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Microcks kunt bouwen
Microcks is een open-source, cloud-native platform voor het mocken en testen van API's via elk belangrijk protocol — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP en AsyncAPI. In plaats van handgeschreven stubs te onderhouden, importeren teams hun bestaande API-contracten en genereert Microcks automatisch realistische mocks die het gedrag van echte services weerspiegelen, waardoor de ontwikkeling wordt versneld zonder te hoeven wachten op backendteams.
Als een CNCF Incubating-project is Microcks gebouwd voor CI/CD-integratie en past het van nature in DevOps-pipelines. Zelf-hosting op je eigen VPS geeft je volledige controle over je API-testgegevens, elimineert externe SaaS-afhankelijkheden en laat je interne services mocken die cloudtestplatforms nooit kunnen bereiken.
Belangrijkste kenmerken van Microcks
Multiprotocol API-nabootsing
Simuleer REST-, GraphQL-, gRPC-, SOAP- en AsyncAPI-services vanaf één platform — geen aparte tools nodig voor elk protocol.
Contractgestuurd testen
Importeer OpenAPI, AsyncAPI, Postman of gRPC specificaties en verifieer automatisch dat je implementaties voldoen aan overeengekomen contracten in CI/CD-pijplijnen.
Dynamische antwoordgeneratie
Gebruik templating en expressies in mock-responses om realistische, gevarieerde data te genereren in plaats van statische fixtures, waardoor de testdekking verbetert.
CI/CD-pipeline-integratie
Native ondersteuning voor GitHub Actions, Jenkins en Tekton laat je conformiteitstests automatisch uitvoeren bij elke commit zonder handmatige tussenkomst.
Postman collectie-import
Hergebruik je bestaande Postman-collecties als mock-definities en testsuites, en bescherm zo de investering die je team al heeft gedaan in API-documentatie.
Waarom Microcks op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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