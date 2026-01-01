Implementeer REDAXO met één-klik installatie.
Flexibel open-source PHP CMS dat ontwikkelaars volledige controle geeft over de uitvoercode van websites voor zowel eenvoudige sites als complexe portals.
Kies een VPS-plan voor REDAXO
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met REDAXO kunt bouwen
REDAXO is een open-source PHP contentmanagementsysteem dat sinds 2004 is gebouwd en ontwikkelaars volledige controle geeft over de website-output. In tegenstelling tot eigenzinnige CMS'en die een vaste HTML-structuur afdwingen, laat REDAXO je aangepaste modules maken die precies bepalen hoe content wordt ingevoerd en weergegeven — van minimale landingspagina's tot grote meertalige portals.
REDAXO zelf hosten op je eigen VPS betekent dat je eigenaar bent van je content, data en aanpassingen zonder platformkosten of leveranciersbeperkingen. Deze template koppelt REDAXO aan MariaDB 10.11 en installeert het CMS automatisch bij de eerste start, zodat je kunt inloggen op het beheerpaneel en direct kunt beginnen met bouwen.
Belangrijkste kenmerken van REDAXO
Aangepaste inhoudsmodules
Bouw herbruikbare contentmodules die precies bepalen hoe redacteuren gegevens invoeren en hoe die gegevens worden weergegeven in HTML — geen framework-lock-in.
Volledige uitvoercontrole
REDAXO legt geen structurele beperkingen op jouw markup, waardoor ontwikkelaars schone, semantische HTML kunnen produceren die is afgestemd op elk project.
Ondersteuning in meerdere talen
Inhoud beheren in meerdere talen met ingebouwde clang-ondersteuning, waardoor REDAXO een natuurlijke keuze is voor internationale en regionale websites.
Addonecosysteem
Breid REDAXO uit via een rijk ecosysteem van community-add-ons voor mediabeheer, SEO, formulieren, authenticatie en meer.
Flexibel sjabloonsysteem
Definieer herbruikbare paginasjablonen en lay-outs in PHP, waardoor front-end ontwikkelaars de vrijheid krijgen om projecten naar eigen inzicht te structureren.
Waarom REDAXO op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.