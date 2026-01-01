REDAXO is een open-source PHP contentmanagementsysteem dat sinds 2004 is gebouwd en ontwikkelaars volledige controle geeft over de website-output. In tegenstelling tot eigenzinnige CMS'en die een vaste HTML-structuur afdwingen, laat REDAXO je aangepaste modules maken die precies bepalen hoe content wordt ingevoerd en weergegeven — van minimale landingspagina's tot grote meertalige portals.

REDAXO zelf hosten op je eigen VPS betekent dat je eigenaar bent van je content, data en aanpassingen zonder platformkosten of leveranciersbeperkingen. Deze template koppelt REDAXO aan MariaDB 10.11 en installeert het CMS automatisch bij de eerste start, zodat je kunt inloggen op het beheerpaneel en direct kunt beginnen met bouwen.