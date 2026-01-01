Dozzle is een zero-configuratie webinterface voor het monitoren van Docker-containerlogs in realtime. Het ontdekt automatisch elke container op de host en streamt hun uitvoer direct naar een schone, responsieve browser-UI — geen logagents, geen externe opslag, geen installatie behalve het mounten van de Docker-socket.

Ontwikkelaars gebruiken het om meerdere services tegelijkertijd te bekijken tijdens het debuggen, terwijl operators erop vertrouwen voor snelle incidenttriage. Krachtige zoek- en filterfuncties maken het eenvoudig om precies de logregels te isoleren die je nodig hebt, zonder de browser te verlaten. Met minimaal resourcegebruik en zonder databaseafhankelijkheden, draait Dozzle comfortabel naast productieworkloads op elke VPS.