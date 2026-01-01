Implementeer Dozzle met één klik.
Lichtgewicht web-UI voor real-time weergave van Docker-containerlogs met directe containerdetectie en geen configuratie vereist.
Kies een VPS-plan voor Dozzle
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Dozzle kunt bouwen
Dozzle is een zero-configuratie webinterface voor het monitoren van Docker-containerlogs in realtime. Het ontdekt automatisch elke container op de host en streamt hun uitvoer direct naar een schone, responsieve browser-UI — geen logagents, geen externe opslag, geen installatie behalve het mounten van de Docker-socket.
Ontwikkelaars gebruiken het om meerdere services tegelijkertijd te bekijken tijdens het debuggen, terwijl operators erop vertrouwen voor snelle incidenttriage. Krachtige zoek- en filterfuncties maken het eenvoudig om precies de logregels te isoleren die je nodig hebt, zonder de browser te verlaten. Met minimaal resourcegebruik en zonder databaseafhankelijkheden, draait Dozzle comfortabel naast productieworkloads op elke VPS.
Belangrijkste kenmerken van Dozzle
Realtime logstreaming
Streamt live containeruitvoer direct naar de browser met automatisch scrollen, zodat je nieuwe logregels ziet op het moment dat ze worden geschreven.
Directe containerdetectie
Detecteert automatisch alle actieve containers op de host — geen handmatige configuratie nodig om logs te bekijken.
Zoeken en filteren
Zoek in loginhoud op trefwoord of filter op containernaam en tijdsbereik om snel fouten en relevante gebeurtenissen te isoleren.
Multicontainerweergave
Monitor meerdere services naast elkaar in één browservenster, om contextwisseling tijdens debugsessies te verminderen.
Nul externe afhankelijkheden
Vereist alleen de Docker socket — geen database, geen logshipper en geen agentprocessen die extra bronnen verbruiken.
Waarom Dozzle op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.