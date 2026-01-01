Trino is een krachtige gedistribueerde SQL-query-engine, oorspronkelijk ontwikkeld bij Facebook als Presto en nu onderhouden door de Trino Software Foundation. Het stelt analisten en engineers in staat om interactieve ANSI SQL-query's uit te voeren over heterogene gegevensbronnen — objectopslag, relationele databases, message brokers en zoekindexen — deze samen te voegen en te aggregeren alsof ze in één enkel datawarehouse leefden, zonder ETL of gegevensverplaatsing.

Trino zelf hosten op je VPS geeft datateams een gefedereerde querylaag die ze volledig beheren, zonder kosten per query en zonder vendor lock-in. De gebundelde web-UI toont actieve query's, workergebruik en uitvoeringsplannen, zodat operators de prestaties kunnen debuggen en clusterbronnen rechtstreeks vanuit de browser kunnen afstemmen.