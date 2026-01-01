Implementeer Trino met één-klik-installatie.
Snelle gedistribueerde SQL-query-engine voor het uitvoeren van federatieve analyses over datalakes, datawarehouses en operationele databases.
Kies een VPS-plan voor Trino
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Trino kunt bouwen
Trino is een krachtige gedistribueerde SQL-query-engine, oorspronkelijk ontwikkeld bij Facebook als Presto en nu onderhouden door de Trino Software Foundation. Het stelt analisten en engineers in staat om interactieve ANSI SQL-query's uit te voeren over heterogene gegevensbronnen — objectopslag, relationele databases, message brokers en zoekindexen — deze samen te voegen en te aggregeren alsof ze in één enkel datawarehouse leefden, zonder ETL of gegevensverplaatsing.
Trino zelf hosten op je VPS geeft datateams een gefedereerde querylaag die ze volledig beheren, zonder kosten per query en zonder vendor lock-in. De gebundelde web-UI toont actieve query's, workergebruik en uitvoeringsplannen, zodat operators de prestaties kunnen debuggen en clusterbronnen rechtstreeks vanuit de browser kunnen afstemmen.
Belangrijkste kenmerken van Trino
Gefedereerde SQL-query's
Verbind tientallen databronnen via plug-in-connectoren en voeg ze samen in één enkele ANSI SQL-instructie zonder staging of ETL.
Massief parallelle engine
Gevactoriseerde in-memory-uitvoering en adaptieve queryplanning leveren interactieve latentie op datalakes en datawarehouses op terabyte-schaal.
Uitgebreide connectorcatalogus
Officiële connectors voor Iceberg, Delta Lake, Hudi, Hive, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, Cassandra, en meer.
Ingebouwde webconsole
Browsergebaseerde UI toont lopende en voltooide query's, workerstatus, metrics op faseniveau en uitvoeringsplannen voor snelle prestatiedebugging.
ANSI SQL met uitbreidingen
Volledige standaard SQL met windowfuncties, laterale joins, arrays, maps, JSON, georuimtelijke typen en door de gebruiker gedefinieerde functies.
JDBC, ODBC en Python
Drop-in drivers en clients verbinden BI-tools zoals Tableau, Superset en Metabase, plus data-science notebooks en ETL-pipelines.
Waarom Trino op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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