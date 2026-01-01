Implementeer Zipline met één klik.
ShareX-compatibele bestands- en afbeeldingsuploadserver met een strak dashboard en ingebouwde linkverkorter.
Kies een VPS-plan voor Zipline
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Zipline kunt bouwen
Zipline is een zelfgehoste bestands- en afbeeldingenuploadserver, ontworpen voor powerusers die snelle, betrouwbare deelmogelijkheden nodig hebben met volledige controle over hun gegevens. Het ondersteunt ShareX, Flameshot en andere screenshottools standaard, waardoor het een naadloze vervanging is voor cloudgebaseerde uploadservices zoals Imgur of file.io.
Naast eenvoudige uploads biedt Zipline URL-verkorting, code-pastebins, maporganisatie, aanpassing van embeds en gebruikersbeheer. Zelf hosten op je eigen VPS betekent onbeperkte opslag, geen bestandsgroottebeperkingen en volledige privacy voor elke upload.
Belangrijkste kenmerken van Zipline
ShareX-integratie
Native ShareX, Flameshot en aangepaste uploader-ondersteuning laat je screenshots maken en delen in seconden.
Ingebouwde URL-verkorter
Verkort links naast bestandsuploads vanaf één dashboard zonder een aparte dienst nodig te hebben.
Gebruikersbeheer
Maak meerdere accounts aan met individuele uploadquota's, rechten en afzonderlijke bestandsbibliotheken.
Insluitingsaanpassing
Pas OpenGraph-insluitingen aan zodat gedeelde links uitgebreide voorbeelden weergeven op Discord, Slack en sociale media.
Codeplakbak
Deel syntax-gemarkeerde codefragmenten met automatische taaldetectie en vervalopties.
Waarom Zipline op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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