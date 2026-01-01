Zipline is een zelfgehoste bestands- en afbeeldingenuploadserver, ontworpen voor powerusers die snelle, betrouwbare deelmogelijkheden nodig hebben met volledige controle over hun gegevens. Het ondersteunt ShareX, Flameshot en andere screenshottools standaard, waardoor het een naadloze vervanging is voor cloudgebaseerde uploadservices zoals Imgur of file.io.

Naast eenvoudige uploads biedt Zipline URL-verkorting, code-pastebins, maporganisatie, aanpassing van embeds en gebruikersbeheer. Zelf hosten op je eigen VPS betekent onbeperkte opslag, geen bestandsgroottebeperkingen en volledige privacy voor elke upload.