Hemmelig is een zelfgehoste applicatie voor het delen van gevoelige informatie via versleutelde, zelfvernietigende links. Wachtwoorden, API-sleutels en privénotities worden client-side versleuteld voordat ze de browser verlaten, zodat de server alleen ciphertext opslaat dat het niet kan ontsleutelen. Elk geheim kan worden vergrendeld met een wachtwoordzin, beperkt door IP, ingesteld om te verlopen na een gekozen tijd, of beperkt tot een maximaal aantal weergaven.

Hemmelig draaien op je eigen VPS houdt elke gedeelde referentie weg van infrastructuur van derden. Je beheert de bewaarregels, de toegangslogboeken en de versleutelingsgrens, waardoor het geschikt is voor teams die referenties, klantgegevens of andere gevoelige informatie overdragen die te gevoelig is om in e-mail of chatgeschiedenis achter te laten.