Implementeer Hemmelig in een één-klik-installatie.
Deel versleutelde, zelfvernietigende geheimen via eenmalige links die verdwijnen na de eerste keer lezen.
Kies een VPS-plan voor Hemmelig
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Hemmelig kunt bouwen
Hemmelig is een zelfgehoste applicatie voor het delen van gevoelige informatie via versleutelde, zelfvernietigende links. Wachtwoorden, API-sleutels en privénotities worden client-side versleuteld voordat ze de browser verlaten, zodat de server alleen ciphertext opslaat dat het niet kan ontsleutelen. Elk geheim kan worden vergrendeld met een wachtwoordzin, beperkt door IP, ingesteld om te verlopen na een gekozen tijd, of beperkt tot een maximaal aantal weergaven.
Hemmelig draaien op je eigen VPS houdt elke gedeelde referentie weg van infrastructuur van derden. Je beheert de bewaarregels, de toegangslogboeken en de versleutelingsgrens, waardoor het geschikt is voor teams die referenties, klantgegevens of andere gevoelige informatie overdragen die te gevoelig is om in e-mail of chatgeschiedenis achter te laten.
Belangrijkste kenmerken van Hemmelig
Client-side encryptie
Geheimen worden in de browser versleuteld met AES-256-GCM vóór upload, zodat de server de platte tekst nooit ziet.
Eenmalige links
Elke link vernietigt zichzelf na een configureerbaar aantal weergaven of een vervalperiode, zonder sporen achter te laten.
Wachtwoord- & IP-beveiliging
Beveilig geheimen met een optionele wachtwoordzin of beperk de toegang tot specifieke IP-bereiken voor een extra beveiligingslaag.
Versleutelde bestandsuploads
Voeg bestanden toe aan een geheim met dezelfde end-to-end encryptie als die wordt toegepast op tekstinhoud, beschikbaar voor geauthenticeerde gebruikers.
QR-codedeling
Genereer QR-codes voor elke geheime link, zodat ontvangers deze op een telefoon kunnen openen zonder lange URL's te kopiëren.
Geen account nodig
Iedereen kan een geheim aanmaken en openen zonder aanmelding, terwijl optionele accounts bestanden en geschiedenis ontgrendelen.
Waarom Hemmelig op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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