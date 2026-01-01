Implementeer Open Notebook met één klik installatie.
AI-native kenniswerkruimte die notitiebeheer, documentbeheer en contextuele AI-chat combineert in één zelf-gehoste app.
Kies een VPS-plan voor Open Notebook
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Open Notebook kunt bouwen
Open Notebook is een zelfgehost, AI-native notitieplatform dat je schrijven, onderzoek en AI-ondersteuning in één omgeving houdt. In plaats van te wisselen tussen documenten, chatinterfaces en verspreide bestandssystemen, creëert Open Notebook één werkruimte waar notities, geüploade bestanden en AI-context verbonden blijven — waardoor het gemakkelijker wordt om van ruwe ideeën naar gestructureerde documentatie te gaan zonder de kennis te verliezen die je in de loop van de tijd opbouwt.
Deze implementatie koppelt Open Notebook aan SurrealDB voor persistente opslag, waarbij al je notities en AI-interactiegeschiedenis op je eigen infrastructuur blijven. Zelf-hosten betekent dat je gegevens nooit via SaaS-systemen van derden gaan, en je volledige controle behoudt over toegang, back-ups en retentie.
Belangrijkste kenmerken van Open Notebook
Uniforme AI Workspace
Notities en AI-chat delen dezelfde context, dus de assistent put uit jouw daadwerkelijke documenten in plaats van alleen algemene kennis.
SurrealDB Backend
Toegewijde SurrealDB-instantie biedt snelle, persistente opslag voor notities, geüploade bestanden en databasestatus na herstarts.
Contextbewuste assistentie
Stel vragen over je eigen materiaal en krijg antwoorden gebaseerd op de notities en documenten die je al hebt geschreven.
Privé design
Alle gegevens blijven op jouw VPS — geen SaaS-synchronisatie, geen toegang van derden tot jouw notities of AI-gesprekken.
Flexibel Kennisbeheer
Geschikt voor persoonlijke onderzoeksjournaals, engineering-runbooks, productplanning en langetermijnkennisbanken.
Waarom Open Notebook op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
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Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
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