Open Notebook is een zelfgehost, AI-native notitieplatform dat je schrijven, onderzoek en AI-ondersteuning in één omgeving houdt. In plaats van te wisselen tussen documenten, chatinterfaces en verspreide bestandssystemen, creëert Open Notebook één werkruimte waar notities, geüploade bestanden en AI-context verbonden blijven — waardoor het gemakkelijker wordt om van ruwe ideeën naar gestructureerde documentatie te gaan zonder de kennis te verliezen die je in de loop van de tijd opbouwt.

Deze implementatie koppelt Open Notebook aan SurrealDB voor persistente opslag, waarbij al je notities en AI-interactiegeschiedenis op je eigen infrastructuur blijven. Zelf-hosten betekent dat je gegevens nooit via SaaS-systemen van derden gaan, en je volledige controle behoudt over toegang, back-ups en retentie.