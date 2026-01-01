Karaoke Eternal is een volledig zelf-gehost karaokefeestplatform dat elk scherm in een karaokescherm verandert. Gasten voegen zich bij een kamer door een QR-code te scannen en zetten nummers direct in de wachtrij via hun mobiele browser — geen app-installatie vereist. De host bedient de weergave vanuit elke browser, terwijl meerdere onafhankelijke kamers je in staat stellen om gelijktijdige sessies met aparte wachtrijen te draaien.

Ondersteunde formaten zijn onder andere MP3+G-nummers met CDG-teksten, gezipte MP3+G, MP4-karaokevideo's en WebGL-visualisaties voor nummers zonder teksten. Media en instellingen worden opgeslagen in een ingebedde SQLite-database zonder dat een externe databaseservice vereist is. De initiële admin-instelling wordt voltooid bij de eerste toegang via de webinterface. Zelf-hosten op je VPS houdt je karaokebibliotheek privé en altijd beschikbaar wanneer een feestje begint.