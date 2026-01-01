Implementeer Karaoke Eternal met één klik installatie.
Zelfgehost karaokefeestplatform waar gasten nummers in de wachtrij plaatsen vanaf hun mobiele browsers met behulp van QR-codes.
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Wat je met Karaoke Eternal kunt bouwen
Karaoke Eternal is een volledig zelf-gehost karaokefeestplatform dat elk scherm in een karaokescherm verandert. Gasten voegen zich bij een kamer door een QR-code te scannen en zetten nummers direct in de wachtrij via hun mobiele browser — geen app-installatie vereist. De host bedient de weergave vanuit elke browser, terwijl meerdere onafhankelijke kamers je in staat stellen om gelijktijdige sessies met aparte wachtrijen te draaien.
Ondersteunde formaten zijn onder andere MP3+G-nummers met CDG-teksten, gezipte MP3+G, MP4-karaokevideo's en WebGL-visualisaties voor nummers zonder teksten. Media en instellingen worden opgeslagen in een ingebedde SQLite-database zonder dat een externe databaseservice vereist is. De initiële admin-instelling wordt voltooid bij de eerste toegang via de webinterface. Zelf-hosten op je VPS houdt je karaokebibliotheek privé en altijd beschikbaar wanneer een feestje begint.
Belangrijkste kenmerken van Karaoke Eternal
Mobiele nummerwachtrij
Gasten scannen een QR-code en plaatsen nummers direct in de wachtrij via hun mobiele browser — geen app om te downloaden of account om aan te maken.
Meerdere feestruimtes
Organiseer gelijktijdige karaokesessies in onafhankelijke ruimtes, elk met een eigen wachtrij en speler, ideaal voor grote locaties of evenementen.
CDG en Videoondersteuning
Speel CDG-gesynchroniseerde MP3+G-nummers, MP4-karaokevideo's en WebGL-visualisaties voor nummers zonder songtekstoverlays.
Live wachtrijupdates
Hosts en gasten zien de live wachtrijupdate in realtime op alle apparaten die verbonden zijn met dezelfde kamer.
Geen app nodig
De hele karaoke-ervaring draait in de browser — gasten zetten nummers in de wachtrij en hosts beheren het afspelen zonder iets te installeren.
Waarom Karaoke Eternal op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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