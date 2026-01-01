Implementatie van LDAP Account Manager met één-klik-installatie.
Webfrontend voor het beheren van gebruikers, groepen en objecten in een OpenLDAP-directory via een gebruiksvriendelijke browser-UI.
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Wat je met LDAP Account Manager kunt bouwen
LDAP Account Manager (LAM) is een volwassen, open-source webfrontend voor het beheren van accounts die zijn opgeslagen in een LDAP-directory. In plaats van LDIF-bestanden te bewerken of te worstelen met ldapsearch- en ldapmodify-commando's, beheren beheerders Unix- en Samba-gebruikers, groepen, hosts, DHCP-vermeldingen, Kopano-accounts en Asterisk-extensies via een browser. LAM begrijpt de meest voorkomende LDAP-schema's standaard en levert type-bewuste editors voor elk.
Deze template bundelt LAM samen met een OpenLDAP-directoryserver, zodat de gehele identiteitsstack draait op één enkele VPS achter Traefik HTTPS. Door LAM zelf te hosten, houd je directory-gegevens, groepslidmaatschappen en identiteitsgegevens binnen je eigen infrastructuur, zonder afhankelijkheid van externe identiteitsproviders of SaaS-kosten per gebruiker.
Belangrijkste kenmerken van LDAP Account Manager
Browsergebaseerde beheergebruikersinterface
Beheer gebruikers, groepen, hosts en andere LDAP-objecten via een webinterface met tabbladen in plaats van LDIF-bestanden en commandoregeltools.
Gebundelde OpenLDAP-server
Wordt geleverd met een OpenLDAP-directory die vooraf is geconfigureerd tegen de gekozen basis-DN, zodat de implementatie zowel de directory als de beheer-UI ervan biedt.
Accounttypemodules
Ingebouwde editors voor Unix-accounts, Samba-domeinen, Kopano, Asterisk, DHCP, e-mailaliassen en FreeRadius dekken de meeste directoryschema's zonder aangepaste code.
CSV-import en PDF-export
Maak bulkaccounts aan vanuit spreadsheets en genereer afdrukbare PDF-accountoverzichten voor nieuwe medewerkers direct vanuit de directorygegevens.
Granulaire toegangscontrole
Serverprofielen, accountprofielen en machtigingen op moduleniveau laten je toe om delen van het directorybeheer te delegeren zonder volledige LDAP-adminrechten te verlenen.
Meertalige interface
Vertaald in meer dan een dozijn talen, zodat administratieve teams in hun voorkeurstaal kunnen werken met dezelfde gedeelde directory.
Waarom LDAP Account Manager op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
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