Deploy HeyForm in one click installation.
Open source conversatieformulierbouwer voor enquêtes, quizzen en peilingen.
Kies een VPS-plan voor HeyForm
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met HeyForm kunt bouwen
HeyForm is een moderne open-source formulierbouwer die boeiende conversationele interfaces creëert waarbij vragen één voor één verschijnen. Deze aanpak levert aanzienlijk hogere voltooiingspercentages op vergeleken met traditionele formulierbouwers, waardoor het ideaal is voor enquêtes, vragenlijsten, quizzen en leadgeneratieformulieren.
Met meer dan 40 invoertypen, conditionele logica, aangepaste thema's en ingebouwde analyses biedt HeyForm een krachtig no-code platform voor gegevensverzameling, terwijl alle inzendingen onder jouw controle blijven. Deze template bevat MongoDB voor formulieropslag, KeyDB voor caching en Traefik HTTPS-routering voor veilige toegang tot formulieren.
Belangrijkste kenmerken van HeyForm
Conversational Interface
Questions appear one at a time in a natural conversational flow, creating higher engagement and completion rates than traditional forms.
Conditional Logic
Bouw dynamische vragenpaden die zich aanpassen op basis van eerdere antwoorden voor gepersonaliseerde en relevante gegevensverzameling.
Drag-and-drop bouwer
Ontwerp formulieren visueel met meer dan 40 invoerveldtypen, waaronder beoordelingen, bestandsuploads, handtekeningen en datumkiezers.
Ingebouwde analyses
Volg reactiepatronen en voltooiingsstatistieken met een geïntegreerd analysedashboard voor datagestuurde formulieroptimalisatie.
Aangepast Branding
Pas aangepaste thema's, kleuren en huisstijl toe om aan te sluiten bij de identiteit van je organisatie voor alle formulieren en enquêtes.
Waarom HeyForm op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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