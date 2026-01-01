HeyForm is een moderne open-source formulierbouwer die boeiende conversationele interfaces creëert waarbij vragen één voor één verschijnen. Deze aanpak levert aanzienlijk hogere voltooiingspercentages op vergeleken met traditionele formulierbouwers, waardoor het ideaal is voor enquêtes, vragenlijsten, quizzen en leadgeneratieformulieren.

Met meer dan 40 invoertypen, conditionele logica, aangepaste thema's en ingebouwde analyses biedt HeyForm een krachtig no-code platform voor gegevensverzameling, terwijl alle inzendingen onder jouw controle blijven. Deze template bevat MongoDB voor formulieropslag, KeyDB voor caching en Traefik HTTPS-routering voor veilige toegang tot formulieren.