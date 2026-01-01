Implementeer NocoDB in één-klik-installatie.
Open-source Airtable alternatief dat elke SQL-database transformeert in een collaboratieve spreadsheet met automatisch gegenereerde API's.
Kies een VPS-plan voor NocoDB
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met NocoDB kunt bouwen
NocoDB is het toonaangevende open-source Airtable-alternatief, dat PostgreSQL, MySQL en andere SQL-databases omzet in intuïtieve spreadsheetinterfaces die niet-technische gebruikers vol vertrouwen kunnen beheren. Het biedt raster-, kanban-, galerij-, kalender- en formulierweergaven naast automatisch gegenereerde REST- en GraphQL-API's, uitgebreide veldtypen en realtime samenwerking — allemaal zonder prijsbepaling per gebruiker.
NocoDB zelf hosten op je VPS zorgt ervoor dat gevoelige bedrijfsgegevens je infrastructuur nooit verlaten, elimineert prijsbeperkingen op basis van gebruikersaantal en geeft je team de volledige kracht van een relationele database achter een no-code front-end die iedereen kan gebruiken.
Belangrijkste kenmerken van NocoDB
Meerdere weergavetypen
Schakel tussen raster-, kanban-, galerij-, kalender- en formulierweergaven voor dezelfde gegevens, zodat elk teamlid kan werken in het formaat dat bij hun workflow past.
Automatisch gegenereerde API's
Elke tabel stelt automatisch REST- en GraphQL-endpoints beschikbaar, zodat ontwikkelaars aangepaste integraties en front-ends kunnen bouwen zonder backend-code te schrijven.
Rijke Veldtypen
Bijlagen, formules, opzoekfuncties, rollups en gekoppelde records brengen spreadsheetkracht naar jouw relationele gegevens zonder complexe SQL-query's.
Fijnmazig toegangsbeheer
Stel werkruimte-, basis- en tabelniveau-machtigingen in met rolbeheer, zodat elk teamlid alleen ziet wat die nodig heeft.
Webhook automatisering
Activeer externe workflows en integraties automatisch wanneer gegevens wijzigen, door NocoDB te verbinden met je bestaande tools zonder aangepaste code.
Airtable Importeren
Migreer bestaande Airtable-bases, CSV-bestanden of Excel-bestanden met schemadetectie, waardoor je eenvoudig kunt overstappen zonder je gegevens helemaal opnieuw op te bouwen.
Waarom NocoDB op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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