NocoDB is het toonaangevende open-source Airtable-alternatief, dat PostgreSQL, MySQL en andere SQL-databases omzet in intuïtieve spreadsheetinterfaces die niet-technische gebruikers vol vertrouwen kunnen beheren. Het biedt raster-, kanban-, galerij-, kalender- en formulierweergaven naast automatisch gegenereerde REST- en GraphQL-API's, uitgebreide veldtypen en realtime samenwerking — allemaal zonder prijsbepaling per gebruiker.

NocoDB zelf hosten op je VPS zorgt ervoor dat gevoelige bedrijfsgegevens je infrastructuur nooit verlaten, elimineert prijsbeperkingen op basis van gebruikersaantal en geeft je team de volledige kracht van een relationele database achter een no-code front-end die iedereen kan gebruiken.