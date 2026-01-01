Implementeer Apache Zeppelin met één klik.
Webgebaseerd notitieboek voor interactieve data-analyse met Spark, SQL, Scala, Python en R in één gezamenlijke werkruimte.
Kies een VPS-plan voor Apache Zeppelin
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Apache Zeppelin kunt bouwen
Apache Zeppelin is een open-source webnotebook gebouwd voor grootschalige, interactieve data-analyse op engines zoals Apache Spark, Flink en Hive. In tegenstelling tot notitieboeken met één taal, gebruikt Zeppelin een pluggable interpreterarchitectuur die het mogelijk maakt dat één notitie Scala-, SQL-, Python-, R- en shell-paragrafen combineert met gedeelde data, waarbij resultaten tussen talen worden doorgegeven via een ingebouwd tabelformaat.
Zelf-hosting van Zeppelin op een VPS houdt notitieboeken, datasetverbindingen en interpreterreferenties binnen je eigen omgeving, verwijdert de prijs per gebruiker van beheerde notitieboekservices, en geeft je volledige controle over Spark-configuratie, JVM-geheugen en afhankelijkheidsbeheer.
Belangrijkste kenmerken van Apache Zeppelin
Meertalige alinea's
Combineer Scala, SQL, Python, R, Markdown en shell binnen één notitie met behulp van Zeppelin-interpreters, waarbij resultaten worden gedeeld tussen talen.
Native Spark integratie
Maak direct verbinding met Apache Spark voor gedistribueerde gegevensverwerking, machine learning en streamingtaken zonder handmatige configuratie.
Ingebouwde visualisaties
Zet elk SQL- of DataFrame-resultaat om in staaf-, lijn-, cirkel-, spreidings- of draaigrafieken met dynamische formulierinvoervelden en zonder enige plotcode.
Interpreter-ecosysteem
Query JDBC-databases, Flink, Hive, Cassandra, Elasticsearch en vele andere systemen via plugbare interpreters die per notitie zijn geconfigureerd.
Samenwerkingsnotitieboeken
Deel live notities via URL, sluit ze in dashboards in en plan ze in met de ingebouwde cron-runner voor geautomatiseerde rapportage.
Waarom Apache Zeppelin op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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