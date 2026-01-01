Apache Zeppelin is een open-source webnotebook gebouwd voor grootschalige, interactieve data-analyse op engines zoals Apache Spark, Flink en Hive. In tegenstelling tot notitieboeken met één taal, gebruikt Zeppelin een pluggable interpreterarchitectuur die het mogelijk maakt dat één notitie Scala-, SQL-, Python-, R- en shell-paragrafen combineert met gedeelde data, waarbij resultaten tussen talen worden doorgegeven via een ingebouwd tabelformaat.

Zelf-hosting van Zeppelin op een VPS houdt notitieboeken, datasetverbindingen en interpreterreferenties binnen je eigen omgeving, verwijdert de prijs per gebruiker van beheerde notitieboekservices, en geeft je volledige controle over Spark-configuratie, JVM-geheugen en afhankelijkheidsbeheer.